Cierre de año y brecha escolar

“Durante todo el año tuvimos clases presenciales una semana sí y la otra en la casa. Desde que nos reincorporamos de la pandemia hemos estado así porque si venimos todos no cabemos en los salones y por eso estamos divididos en dos grupos”, afirma Bertha (nombre ficticio), una adolescente de 17 años que acaba de finalizar el 4° año en un liceo público del Valle, en Caracas.

“No tenemos profesor en cuatro asignaturas. ¿Qué cómo hacemos? Nos dan unas guías que completamos y debemos entregar en los momentos de evaluación; sin embargo, yo siento que eso está bien para sacar una nota, pero no me siento preparada a la hora de que me hagan una prueba donde me evalúen contenidos sobre esas materias. Yo considero que estamos en desventaja”, continúa la joven.

“Ante cualquier duda o reclamo, los docentes nos dicen: ‘Recuerden que yo estoy haciendo esto por amor al arte porque el pago que recibimos es insuficiente’. Siento que es injusto porque nosotros no tenemos la culpa”, cuestiona la estudiante.

El testimonio de Bertha contrasta con el balance de las autoridades. Desde el Ministerio de Educación se habla de la recuperación de más de 8 mil planteles, una cobertura de 94% en la matrícula escolar y otros logros alcanzados a pesar de la campaña emprendida contra la educación, las sanciones externas y las medidas coercitivas.

La brecha escolar

La Red de Observadores Escolares, promovida por la asociación civil Con la Escuela, compartió un informe con los datos del monitoreo realizado en 79 escuelas, en siete estados del país. 81% de la muestra son centros educativos públicos rurales y urbanos. Alertan sobre el importante descenso (54%) en la oferta de la cantidad de secciones entre el 6° grado de educación primaria y primer año de educación media diversificada.

En cuanto a las condiciones en que funcionan los centros: 50,6% tiene sus pupitres en mal estado; un 43% no tiene pupitres suficientes para la matrícula. 50% de las escuelas no cuenta con biblioteca escolar; 40% no dispone de computadoras; 75% reporta deterioro o ausencia de conexión a internet; 74% no cuenta con laboratorios; se estima que en 36% de los casos, los salones son insuficientes para el número de estudiantes.

Otros datos que resultan significativos en la investigación son: en 53% de los planteles, los baños se encuentran en mal estado o inservibles; 68,7% de las escuelas públicas son más afectadas por la escasez de docentes.

Sabemos que el tema de las fallas en los servicios públicos es uno de los factores que confabula contra la educación en Venezuela. La Red de Observadores Escolares ubica en el podio del incumplimiento: el agua (29%), la electricidad (11%) y el gas (6%). Sin dejar de mencionar el transporte público como causa de inasistencia para 25,4% de los docentes.

Las deficiencias en la entrega de alimentos en las escuelas provocan 42,2% de inasistencia.

No se trata de finalizar como sea, en educación esto equivale a consolidar la brecha entre quienes tienen la posibilidad de estudiar en centros que garantizan las variables fundamentales y entre quienes estudian en planteles donde se ha normalizado la falta de condiciones. El resultado será una diferencia notable en la calidad de la educación.

Es evidente que se debe hacer un ingente esfuerzo para recuperar la matrícula. La cobertura en educación inicial y la prosecución en educación media constituyen retos de envergadura.

Es imperioso el aumento de la inversión del gasto público en educación que posibilite la contratación de nuevo personal docente, mejorar las condiciones laborales y atender su salud mental; la adecuación y mantenimiento de la infraestructura y planes socioeducativos que generen incentivos en la nutrición y salud de los estudiantes y un gran debate sobre los adecuaciones curriculares que permitan avanzar hacia la educación para los estudiantes del siglo XXI.

