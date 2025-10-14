El partido Vente Venezuela denunció este martes la detención arbitraria y desaparición forzada de Xiomara Ortiz, coordinadora de esta tolda en la parroquia Juan de Villegas del municipio Iribarren, estado Lara.

El hecho, ocurrido en la noche del lunes 13 de octubre, ha generado alarma entre activistas de derechos humanos y ha sido calificado como parte de una «nueva ola represiva» orquestada por el gobierno de Nicolás Maduro contra líderes locales vinculados a María Corina Machado.

Según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, Ortiz fue interceptada en su domicilio por un grupo de hombres no identificados que irrumpieron sin orden judicial.

🚨 #URGENTE Régimen narcoterrorista desata una nueva ola represiva de secuestros y desapariciones forzadas en varios estados del país.



Ayer lunes #13Oct, fue secuestrada Xiomara Ortiz, coordinadora de @VenteVenezuela en la Parroquia Juan de Villegas, municipio Iribarren estado…

«Funcionarios a bordo de vehículos sin identificación ingresaron arbitrariamente a su residencia, le robaron algunas de sus pertenencias y se la llevaron a la fuerza. Desde entonces, se desconoce su paradero y su condición física», detalló la organización en un comunicado difundido en redes sociales.

Familiares y allegados exigen de inmediato una «fe de vida» y su liberación incondicional, mientras que el exalcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, uno de los primeros en alertar sobre el caso, vinculó la detención a la escalada de detenciones selectivas en la región.

Ramos también denunció la detención y desaparición del abogado Rafael Mendoza y su esposa.

Los presuntos operativos represivos habrían ocurrido durante la madrugada en sectores del oeste de Barquisimeto, donde funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado habrían irrumpido en viviendas de líderes comunitarios y militantes opositores.

Vente Venezuela, fundado por María Corina Machado –inhabilitada políticamente y galardonada con el Nobel de la Paz en 2025–, ha sido uno de los principales blancos de esta ofensiva. La tolda reportó que la detención de Ortiz forma parte de una «ola de secuestros» en varios estados, incluyendo Trujillo, donde en septiembre fueron apresados más de 20 militantes.