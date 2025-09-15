Venezuela tendrá lluvias de intensidad moderada esta semana

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) aseguró que esta semana Venezuela tendrá lluvias de intensidad moderada, asociadas a las ondas tropicales 35 y 37, así como por la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical.

Estas condiciones meteorológicas se reforzarán por el calentamiento diurno, cuando el país se encuentra en la fase de declinación solar, lo que provocará un aumento de las precipitaciones después del mediodía.

«Los niveles pluviométricos más altos se podrían estar reportando al sur y occidente del territorio nacional», dijo el organismo en su canal de Telegram.

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este lunes, 15 de septiembre, la onda tropical se desplaza por el occidente del país donde dejará precipitaciones de moderadas a fuertes a lo largo del día.

La agencia climática nacional aseguró que en horas de la madrugada y la mañana «la actividad lluviosa más importante se concentrará en el occidente del país. Se esperan precipitaciones de intensidad variable, afectando principalmente a los estados Táchira, Mérida, Barinas y Apure».

Además, habrá precipitaciones de menor intensidad en el sur de Bolívar, norte de Amazonas, así como en sectores de Yaracuy y Lara, al centro occidente de Venezuela.

«Para la tarde y noche, la actividad más significativa se localizará en dos áreas específicas y bien definidas. Se prevé la formación de un núcleo de tormentas con lluvias localmente extremas en el sur del estado Amazonas, y un segundo foco de chubascos fuertes con actividad eléctrica en el oeste de Zulia, sobre la *Sierra de Perijá. En la región Andina y Central las lluvias se presentarán pero de forma más aislada e intermitente», destacó el Inameh.

La agencia destacó que la onda tropical número 35 llegará al país en las próximas horas, mientras que la número 37 se espera el fin de semana. La número 36 se encuentra sobre México y con ella está asociada una perturbación que tiene 80 % de probabilidades de convertirse en una formación ciclónica mayor en los próximos siete días.