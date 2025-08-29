Venezuela amaneció este viernes, 29 de agosto, con nubosidad parcial en gran parte de su territorio, con lluvias en algunas áreas del país. Después del mediodía, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) se espera un aumento de la cobertura nubosa y más precipitaciones.

En la mañana las precipitaciones se registrarán en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta, Monagas, Anzoátegui, este de Miranda, partes de La Guaira, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas y Táchira, detalló el organismo en su canal de Telegram.

A partir del mediodía y en la noche habrá lluvias, algunas acompañadas de descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente (Anzoátegui, Monagas y Sucre), Centro Norte Costero, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

El Inameh destacó que la onda tropical número 31 está por salir del territorio, ubicada en el occidente del país. La número 32 se ubica sobre la Guyana Francesa y se espera su entrada en las próximas 48 horas, mientras que la 33 se formó en Cabo Verde, en el continente africano.

También dijeron que la última onda, la 33, está asociada con una perturbación, que presenta lluvias y actividad tormentosa. En este momento tiene un 30 % de probabilidades de convertirse en una formación ciclónica mayor en los próximos siete días. De momento, la agencia climática subraya que no representa riesgo directo para Venezuela.

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este es el pronóstico del tiempo para Venezuela que presenta el Inameh:

Región Central y Capital: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital

Cielo parcialmente nublado con intervalos despejados en horas de la mañana, sin descartar algunas lloviznas al norte y este de la entidad. Después del mediodía, se prevé zonas nubladas asociadas a precipitaciones variables, especialmente al final del periodo.

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro

Nublado con precipitaciones.

Región Centro Occidental: Yaracuy, Falcón y Lara

Se observará cielo con nubosidad parcial.

Región Llanos Centrales: Guárico y Cojedes

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Llanos Occidentales: Portuguesa, Barinas y Apure

De parcial a nublado con precipitaciones en la tarde y noche.

Región Andes: Trujillo, Mérida y Táchira

Mayormente nublado en gran parte del período con precipitaciones después del mediodía.

Región Zuliana

Nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Sur: Amazonas, Bolívar y Territorio Esequibo

Prevalecerá de parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

Dependencia Federales: Los Roques, La Orchila, Isla de Aves

Se prevé cielo poco nublado durante casi todo el período, sin probabilidad de lluvias.