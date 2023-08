Vecinos de la calle B de La Alameda se congregaron en la entrada del bosque de su urbanización este martes 8 de agosto, para conocer la noticia de la suspensión del proyecto que pretendía deforestar la zona para construir canchas de pádel.

Funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) se acercaron a la zona para ratificar que dicho proyecto se encuentra suspendido.

“¡Sin bosque no hay futuro!”, dijeron los habitantes de La Alameda, que celebraron la decisión de la autoridad en la materia. El ente gubernamental precintó la entrada del área e indicó que se realizarán estudios “y la certificación técnica pertinente para el proyecto”.

#08ago MIN ECOSOCIALISMO paraliza el proyecto de las canchas de pádel y la deforestación de 4.500 M2 de bosque en La Alameda en Baruta porque “el proyecto debe ser evaluado bajo criterios técnicos”.

Suspendido proyecto de canchas

La consultoría jurídica del Minec informó que el proyecto de las canchas de pádel debe ser paralizado de inmediato y aseguró que dicho plan “debe ser evaluado desde las direcciones sustantivas del Ministerio, bajo criterios técnicos especiales, sujetos a obtener uniformidad de criterios como autoridad nacional ambiental”.

Dicha decisión representa una victoria para los vecinos, que se opusieron desde el principio a un proyecto que pretendía deforestar el bosque de la zona. Fabiana Garantón, abogada y habitante de la zona, agradeció el apoyo de la ciudadanía.

“Demostramos que podemos ser la voz de aquellos que no tienen voz si nos organizamos como ciudadanos”, manifestó Garantón en la entrada del bosque.

No obstante, la decisión del Minec no se traduce en que el proyecto no se pueda llevar a cabo. Sin embargo, los vecinos tienen la esperanza que al realizar las experticias técnicas a fondo que se deben hacer en estos casos, el resultado sea la protección del bosque y, finalmente, la negativa definitiva de la construcción de las canchas de pádel en esa zona.

Vale recordar que la alcaldía de Baruta aprobó dicho proyecto que amenazaba con deforestar miles de metros de un bosque de dos hectáreas. Los vecinos del lugar, iniciaron una serie de acciones desde el pasado mes de enero, para evitar que dicho plan se llevara a cabo y, por primera vez, este 8 de agosto, pueden tener certeza que, de momento, el bosque no sufrirá ningún tipo de modificación.

Recientemente, en otra zona del municipio Baruta, los vecinos también protestaron al conocerse la decisión de la Alcaldía en dar una concesión a una empresa privada para construir diez canchas de pádel en donde actualmente está el polideportivo de Santa Paula, que funciona de forma gratuita para que las personas puedan hacer actividades deportivas y de esparcimiento.

