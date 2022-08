Vecinos de José Félix Ribas reportan presencial policial este #17Ago

Vecinos del barrio José Félix Ribas de Petare, ubicado al este de Caracas, denunciaron presencia de efectivos policiales este 17 de agosto. Indicaron que se desplegaron con tanquetas en horas de la mañana, en las zonas 5, 6, 8 y 10.

Aseguraron que se trata de funcionarios de la División Contra La Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (Cpnb), quienes no dejaron circular el transporte público. Para el mediodía de este miércoles, todavía hay reportes de agentes en el sitio.

«Había helicópteros dando vueltas y policías con las caras tapadas muy temprano», contó un habitante del sector, que pidió permanecer en anonimato por seguridad.

La presencia de cuerpos de seguridad se registra tras dos semanas de enfrentamientos en la barriada, entre la banda de Wuileisys Alexander Acevedo Monasterio, alias Wilexis, y otros grupos delincuenciales más pequeños, por el control de algunas zonas y de la venta de drogas.

#ATENCIÓN | Reportan este #17Ago presencia de funcionarios de las FAES en el barrio José Félix Ribas de #Petare. 🎥: Cortesía. pic.twitter.com/rSUpXMZeof — Periodismo Descentralizado (@Periodismodes) August 17, 2022

Hasta el momento, las balaceras, en las que también han participado funcionarios policiales, han dejado un saldo de al menos siete muertos, la mayoría jóvenes.

Cacerolazo contra la violencia

Desde finales de julio, hay un toque de queda no oficializado a las 6:00 p.m. en varias de las zonas de José Félix Ribas. Comerciantes cierran sus negocios tempranos y las madres llaman a sus hijos a resguardo, debido al riesgo de balaceras imprevistas entre miembros de las bandas.

«No hay que estar en la calle. Uno se queda en su casa, porque no le están teniendo piedad a nadie. Te ven mal parado y no preguntan, sino que te buscan de disparar», indicó un vecino, que no quiso identificarse por seguridad.

Tras las muertes de Renzo Vaamonde, de 18 años, y Carlos Padilla, de 20 años de edad, ocasionadas por miembros de la megabanda de Wilexis el 8 de agosto, la zona 3 del barrio organizó dos cacerolazos para rechazar la violencia en el sector. El sábado 13 y el domingo 14 de este mes se pronunciaron golpeando ollas desde sus casas, para exigir que cesen las balaceras.

«Han estado tan fuertes, que hasta hay niños con pistolas en las manos. Algunos menores de 13 años. Los buhoneros dicen que parecen de colegio», narró una habitante anónima.

Entre 120 y 150 personas conforman el grupo criminal de Wilexis desde 2018. Los 120 mil ciudadanos que viven el barrio más grande de Petare, están bajo las reglas de este delincuente, quien se encarga de impartir «justicia» a su antojo y gestiona incluso varios de los eventos que se organizan en José Félix Ribas.