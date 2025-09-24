Un sismo estremece varias ciudades de Venezuela, entre ellas Caracas

Un sismo de magnitud 6.0, según el Servicio Geológico Colombiano, se registró este 24 de septiembre en horas de la tarde en varias ciudades de Venezuela, entre ellas Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y San Fernando de Apure.

La institución colombiana destacó en su cuenta de la red social X que el temblor tuvo lugar a las 6:21 de la tarde, hora venezolana.

El epicentro lo ubicaron en el occidente de Venezuela. La hora del sismo que muestran es la de Colombia, una menos que en nuestro país

En redes sociales se reportó el sismo en Caracas, San Cristóbal, Maracaibo, Valencia e incluso en algunas localidades colombianas.

Funvisis dice que epicentro fue en Zulia

La Fundación Venezolana de Investigaciones Científicas y Sismológicas (Funvisis) detalló que el epicentro se localizó a 26 kilómetros del sureste la localidad zuliana de Bachaquero y 49 kilómetros al sureste de Lagunillas.

Sin embargo, dijeron que la magnitud fue de 3,9. Su profundidad fue de 11,9 kilómetros.

Vecinos de San Martín, San Bernardino y La Candelaria, en el municipio Libertador, y de urbanizaciones del municipio Chacao y también de Baruta reportaron que sintieron el movimiento y lo describieron como «fuerte» y «largo».

Un segundo sismo superficial en Mene Grande

El Servicio Geológico Colombiano añadió que hubo una réplica a las 6:33 de la tarde, hora venezolana, de magnitud 4.7 en la localidad zuliana de Mene Grande.

El diario El Tiempo de Bogotá mencionó que en el vecino país también se sintió el temblor en Riohacha, Antioquia, Maicao, Santa Marta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Medellín, Barranquilla y Bogotá.

El segundo sismo al ser superficial tuvo un impacto mayor, aunque por ahora no se reportan personas heridas. Las autoridades de emergencia colombianas pidieron a la población evacuar las edificaciones en la zona fronteriza con Venezuela por medida de precaución.

Qué dijo Funvisis

El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, compartió un mensaje en su canal de Telegram en el que citó a Funvisis. Dijo que hubo dos sismos:

El primero a las 5:50 de la tarde, de magnitud 3,9 en Bachaquero y otro a las 6:21 de la tarde. Este último fue de magnitud 5.4 con epicentro en Barinas, a 72 kilómetros al sureste de Socopó y 75 kilómetros al sur de Barinas.