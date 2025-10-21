En un comunicado oficial emitido este martes 21 de octubre, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA), máxima instancia de gobierno de esta prestigiosa casa de estudios, repudió la detención violenta y sin orden judicial del doctor Pedro Fernández, reconocido urólogo, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la ULA y coordinador de Médicos Unidos Venezuela en el estado Mérida.

El incidente, ocurrido apenas un día después de la canonización de los primeros santos venezolanos –San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles–, ha desatado una ola de indignación en la comunidad universitaria y gremios de salud, al ser percibido como un acto de represión sistemática contra voces disidentes.

El Dr. Fernández, de 45 años y con una trayectoria dedicada a la atención humanitaria de pacientes vulnerables, fue apresado alrededor del mediodía del lunes en su consultorio del Centro Clínico Marcial Ríos, en el corazón de Mérida.

Testigos, citados por medios locales y organizaciones de derechos humanos, describieron cómo un grupo de hombres encapuchados y armados irrumpieron en el establecimiento sin presentar identificación y sometieron al médico por la fuerza ante el estupor de colegas y pacientes.

«Lo sacaron a rastras, como si fuera un criminal común, mientras él solo preguntaba por qué lo trataban así», relató un testigo.

Solidaridad ulista

El comunicado de la ULA denuncia una «creciente ola de actos de agresión y violencia sistemática» contra profesores y estudiantes de la institución en los últimos días, debido a las tensiones postelectorales de 2024.

El Consejo Universitario subraya la ironía del momento: «mientras el Ejecutivo nacional declaraba el 19 de octubre como día de fiesta por la canonización de los santos venezolanos –símbolos de caridad y servicio a los pobres–, órganos del Estado no identificados perpetraban un acto que contradice esos valores».

Mensaje de la esposa del Profesor de la ULA Pedro Javier Fernández, directivo del Colegio de Médicos de Mérida y conocido urólogo del Centro Clínico MRM, detenido al tratar de subir a su auto por encapuchados del SEBIN que se lo llevaron encañonado. ¡Exigimos su libertad plena! pic.twitter.com/oIxPuKzXBa — FAPUV (@FAPUV) October 21, 2025

En su resolución, el Consejo Universitario acordó tres demandas puntuales: