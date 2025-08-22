El Centro Internacional para la Innovación en la Educación Superior (Ichei), bajo los auspicios de la Unesco, anunció que el proyecto «Fortalecimiento de Competencias Tecnopedagógicas en Tecnologías Emergentes en docentes de la Universidad Central de Venezuela (UCV): Microcertificaciones en Inteligencia Artificial» fue galardonado con el “IIOE Higher Education Digitalisation Pioneer Case Award” (Premio Pionero de la IIOE en Digitalización de la Educación Superior).

Este reconocimiento destaca el compromiso de la UCV con la modernización de la enseñanza mediante el fortalecimiento de las competencias tecnopedagógicas de su cuerpo docente, indicó la Facultad de Ciencias de esta casa de estudios en un comunicado de prensa.

El proyecto, implementado a través del ecosistema del Instituto Internacional de Educación en Línea (IIOE), cuenta con el acompañamiento directo de la UCV y se enfoca en integrar la inteligencia artificial (IA) en los procesos educativos.

De qué consta el programa que le dio un premio a la UCV

En su primera fase, el programa ha logrado la participación de más de 250 docentes de diversas dependencias de la UCV, quienes se han capacitado en el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la educación superior.

La plataforma de aprendizaje, adaptada al español, incorpora casos de estudio locales y estrategias institucionales, optimizando su relevancia y accesibilidad. Además, las actividades se desarrollan en línea con recursos diseñados para un bajo consumo de datos, superando así las limitaciones de conectividad en el contexto venezolano.

El proyecto cuenta con el respaldo del Rectorado de la UCV, el Vicerrectorado Académico, el Sistema de Educación a Distancia y la Facultad de Ciencias, consolidando un esfuerzo institucional para promover la innovación educativa.

Este reconocimiento internacional agrega la nota, «reafirma el liderazgo de la UCV en la transformación digital de la educación superior, posicionándola como un referente en la región en la adopción de tecnologías emergentes para la formación docente».

Desde su lanzamiento, el premio Ichei ha generado gran interés, con 66 candidaturas válidas de 29 países de todo el mundo. El Proyecto de Microcertificación del IIOE para el Desarrollo de Competencias Digitales del Personal de Educación Superior (Proyecto de Microcertificación del IIOE) es un mecanismo que desarrolló la UNESCO-ICHEI y el IIOE para proporcionar y certificar la formación oportuna para profesionales de la educación superior en competencias digitales y de IA.