Fernando Mora, director de la Cámara Venezolana de Empresas del Transporte Extraurbano, informó este 10 de noviembre que los gremios de transportistas se reunirán con autoridades del gobierno de Nicolás Maduro a finales de mes para evaluar si habrá un ajuste de pasaje antes de que termine el 2023.

“Eso va a depender básicamente de como se comporte el bolívar frente al dólar. Cuando se aprobó la tarifa de 10 bolívares, eso representaba 0,30 centavos. Por supuesto que para poder recuperar la tarifa de 0,30 hay que hacer un ajuste”, expresó Mora a Efecto Cocuyo.

La tarifa actual, de 10 bolívares, quedó establecida en la Gaceta Oficial 42.713, de fecha 13 de septiembre. No obstante, conductores alegan que esta no cubre los gastos de mantenimiento de una unidad ni el costo del combustible debido a la devaluación de la moneda nacional, la subida progresiva del dólar paralelo y la disminución de bombas subsidiadas por el Estado.

“El tema es que 0,30 centavos sigue siendo una tarifa insuficiente para mantener las unidades en mínimas condiciones. Estamos trabajando prácticamente a pérdida porque el otro grave problema que tenemos es que no hay combustible y las unidades no trabajan todos los días”, dijo Mora.

Denuncias en Caracas

Usuarios en Caracas han denunciado que transportistas en rutas de 10 a 20 km han empezado a cobrar 15 bolívares, cuando la tarifa acordada es de 13 bolívares. En Zona Rental, algunas unidades cobran hasta 17 bolívares.

“Tampoco quieren reconocer el pasaje preferencial de los mayores. Te quieren cobrar igual que a todos y los abuelos con esta pensión de 130 bolívares, nos las gastamos solo en agarrar autobús para ir a buscar una medicina”, dijo María Elisa Romero, caraqueña de la tercera edad y habitante del municipio Libertador.

“Yo me pongo a reclamar y a veces pago la mitad, a veces me dicen que lo deje así. De Petare hasta Plaza Venezuela están cobrando 10 bolívares pero hace unos días el colector estaba cobrando 12 bolívares porque estaba cayendo un palo de agua. La gente se puso a pelear, no puedes aumentar solo porque está lloviendo”, expresó Wilmer Colmenares, usuario de la tercera edad.

La Gaceta Oficial del 13 de septiembre que ajustó el pasaje indica que los adultos mayores, los estudiantes y personas con discapacidad sólo pagarán el 50 % de las tarifas establecidas. Sobre el tema, Mora señaló que ya le han plateado al Ejecutivo nacional la creación de un bono de transporte para algunos sectores de la población, con el fin de “Cobrar una tarifa más adecuada que permita mejorar sustancialmente el servicio”.

“Hemos planteado la creación del bono de transporte tanto para los estudiantes como para las personas jubiladas y con discapacidad. Así como se otorga el bono de alimentación. Pero eso no se ha dado hasta ahora”, dijo.

Crisis del combustible los afecta

La escasez de combustible en Venezuela se ha agudizado en los últimos meses y ha afectado especialmente el funcionamiento del transporte en el interior del país. En la capital de Lara los conductores reportan que las colas son “kilométricas”.

Habitantes de Barquisimeto duran entre 5 y 24 horas haciendo fila para surtir sus tanques. Algunos deciden viajar hasta Yaracuy, entidad vecina, para poder llenar gasolina, informó la periodista Karina Peraza a Efecto Cocuyo el pasado 2 de noviembre de 2023.

“El sector transporte urbano está padeciendo una de las crisis más graves con el combustible. No hay ninguna información oficial que justifique este problema”, dijo Mora.

Advirtió que el problema afecta incluso a Caracas y que, de siete días, los transportistas han pasado a laborar entre tres y cuatro días en promedio, por lo que han visto disminuidos sus ingresos.

“Respecto al sector interurbano de ruta larga: no hay estaciones de servicio de gasoil en ninguna parte de la carretera que tengan gasoil suficiente para cubrir la demanda. La situación es más grave de la que muchísima gente se puede imaginar”, afirmó Mora.

