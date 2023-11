Conductores en Barquisimeto, estado Lara, denuncian que deben hacer colas de hasta 24 horas para poder surtir gasolina, debido a la aguda escasez de combustible en la ciudad. Reportan que las filas de autos son “kilométricas” e indican que decenas de personas pernoctan en las estaciones de servicio.

No obstante, dormir en las gasolineras no asegura que podrán abastecerse, aclaran. Taxistas y transportistas prefieren formarse en las bombas durante las noches y la madrugada para no perder un día completo de trabajo.

“Puedes esperar cuatro, cinco o seis horas en cola. Así como puedes esperar 20 horas, depende de dónde te ubiques. Lo mínimo que me ha tocado han sido cuatro horas”, indicó una conductora, Rosario Torres, al este de la ciudad.

La crisis no es nueva. Ya desde mediados de año usuarios han reportado la falta de gasolina y gasoil en la entidad. El 9 de junio, habitantes señalaron que ninguna estación de servicio de la capital larense y de Cabudare disponían de combustible para surtir a los conductores y se quejaron de colas de casi cuatro kilómetros de largo.

Hasta la policía se ve afectada

Algunos barquisimetanos deciden viajar hasta Yaracuy, entidad vecina, para poder llenar sus tanques, informó la periodista Karina Peraza a Efecto Cocuyo este 2 de noviembre de 2023.

“Cuando están esas colas hay gente que dura horas ahí, a veces hasta con niños, piden baños prestados, agua. Ves personas empujando los carros, adultos mayores, gente que viene de varios municipios”, expresó Peraza.

La crisis ha afectado incluso el funcionamiento de los cuerpos de seguridad, añadió la periodista:

“Hay personas que se han encontrado con respuesta de parte de instituciones, tienen una emergencia, llaman a la policía y los policías dicen ‘Mira, no nos podemos mover, porque no tenemos gasolina”. Lo mismo con entes de Corpoelec o la alcaldía’, relató.

Funcionarios deben acudir a una estación determinada para surtir sus vehículos, pero no todos alcanzan a hacerlo. Habitualmente, un solo camión llega para dos bombas, lo que no es suficiente para atender a todos los autos que se forman en las estaciones (más de 150 al día).

Llegan gandolas a la ciudad

Usuarios en redes sociales indican que la escasez de combustible en Barquisimeto se ha vuelto una rutina y que la situación ha favorecido la venta ilegal. Algunas personas, especialmente comerciantes, reportan que han tenido que pagar de dos a tres dólares por litro para poder llenar sus tanques y movilizarse.

“Cuando tienes que hacer algo muy urgente, toca. Pero en general no es negocio. Yo soy taxista y pagar hasta el triple por la gasolina no me sirve, porque al final no recupero ese dinero. Pago más por el combustible revendido que lo que gano llevando pasajeros. Si subo la tarifa, nadie va a querer pagarla. Prefiero calarme mi cola, me llevo agua y comida”, afirmó Jorge López, taxista.

En la tarde de este 2 de noviembre el periodista Ramón Véliz informó que varias gandolas llegaron a la capital larense. Imágenes publicadas en las redes sociales muestran al menos cuatro de estos vehículos de combustible.

“Reportan caravana de nuevas gandolas de PDVSA en Barquisimeto, usuarios desconocen si vienen cargadas de combustible para abastecer las estaciones de servicio que tienen filas kilométricas de vehículos”, reportó Véliz en la red social X.

Hasta ahora, la estatal Petróleos de Venezuela no se ha pronunciado respecto a la crisis en Lara. El 30 de octubre el ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, informó que 100 nuevas cisternas habían llegado a Puerto Cabello debido a un convenio con China “para reforzar las capacidades de la Empresa Nacional de Transporte”.

