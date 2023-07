Trabajadores públicos exigen un salario justo y defensa de sus derechos laborales en marcha por Caracas

Organizaciones sociales, comunales y laborales unidas en el Frente Popular en Defensa del Salario (Frenpodes) salieron a las calles este viernes 14 de julio para exigir un salario justo e introducir un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Trabajadores públicos protestan por salario (Mairet Chourio)

El documento plantea las siguientes medidas: que el cesta ticket y el bono de guerra que otorga el gobierno a través del carné de la patria sean adheridos al sueldo, y el aumento del salario de los trabajadores.

Concentrados en la Plaza Las Mercedes, frente a la Inspectoría del Trabajo, en el centro de Caracas, los trabajadores se valieron de un micrófono y una corneta para vociferar sobre la situación laboral, social y económica en la que se encuentran, pese a que Frenpodes fue creado con la finalidad de tratar el tema del salario.

Trabajadores públicos protestan por salario (Mairet Chourio)

«Empezamos a unirnos a finales de abril, teniendo como punto central el tema del salario y los derechos laborales. Somos una suma de diferentes actores y organizaciones que han formado parte de este caudal de lucha, que ha movilizado el país, sobre todo los jubilados y pensionados», dijo Marisol Guedez, dirigente de Frenpodes.

Te puede interesar: Qué han enfrentado los trabajadores que protestan por reivindicaciones salariales en Venezuela

Con consignas como «No a la explotación, sí a la indexación» y «El pueblo unido jamás será vencido», las personas que hacen vida en el Frente Popular en Defensa del Salario denuncian que los recursos del país se entregan de manera desigual, beneficiando a unos pocos.

Trabajadores públicos protestan por salario (Mairet Chourio)

«En Venezuela no hay forma de exigir que se cumplan ninguno de los derechos, como el derecho a la educación, el derecho a un salario digno o el derecho a la vivienda. Aquí hay un problema político y no económico. Hay que constituir un frente político del pueblo para luchar por el restablecimiento de los derechos que conquistamos con el presidente Chávez», dijo Juan Carlos Rodríguez, trabajador.

Trabajadores públicos protestan por salario (Mairet Chourio)

A la convocatoria también asistieron trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatra UCV) y los presidentes de jubilados de la UCV y del Ipasme.

Trabajadores públicos protestan por salario (Mairet Chourio)

«Este es un problema en el que muchos ciudadanos se están muriendo de hambre, muriendo con enfermedades de las que no pudieron comprar las medicinas porque no tienen recursos. El instructivo Onapre nos dejó a todos sin clase ideológica, porque nos está perjudicando a todos. Así que esa tiene que ser la unidad, la defensa del salario, porque sino no hay vida. Tenemos que luchar por un salario digno y justo», dijo Jesús Carmona, presidente de los jubilados UCV.

Trabajadores públicos protestan por salario (Mairet Chourio)

También el presidente de los jubilados por el Ipasme, Roberto Carpio, recordó a los trabajadores presos y que, a pesar de las diferencias de ideales, en la calle es donde «se bate el cobre».

Te sugerimos: Sindicatos protestan por mejoras salariales y exigen liberación de trabajadores detenidos

«Tenemos diferencias, pero no creemos en este gobierno que habla de socialismo cuando en la práctica son capitalistas. Aquí hay un pueblo que se está levantando con un ideal donde hay una vida y un camino para todos nosotros».

Trabajadores públicos protestan por salario (Mairet Chourio)

Después de terminar con las intervenciones, los trabajadores marcharon por el paseo Panteón hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia, donde los funcionarios los esperaban en las puertas. Tres abogados y tres trabajadores entraron a la institución para consignar el documento.