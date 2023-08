Trabajadores del sector público solicitaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) detener el diálogo con Venezuela hasta que sean liberados los seis sindicalistas condenados a 16 años de cárcel el 1 de agosto de 2023.

Este 11 de agosto lideres sindicales se concentraron en la puerta Tamanaco de la Universidad Central (UCV), en el municipio Libertador, para rechazar la sentencia y reiterar que no dejarán de protestar en las calles por defender sus derechos laborales.

Lideres gremiales exigieron la liberación de los seis sindicalistas presos.

“Queremos hacerle un llamado la OIT: ustedes deben plantear en el informe paralizar las conversaciones hasta tanto no se libere a estos compañeros, porque se ha demostrado que lo que se busca es perjudicarle la vida a estos trabajadores. No tienen ni una sola prueba”, indicó Eduardo Sánchez, presidente de Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV (Sinatraucv).

Eduardo Torres, abogado de los dirigentes encarcelados, indicó el 7 de agosto que elevaría la denuncia del caso a Naciones Unidas (ONU) y su Misión de Determinación de los Hechos, además de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por tratarse del crimen de lesa humanidad de persecución y encarcelamiento de la disidencia política.

“Nos están mandando un mensaje García de que si seguimos protestando nos van a meter presos. Sencillamente tendrán que ampliar las cárceles, porque nosotros vamos a seguir en la lucha”, agregó Sánchez.

Trabajadores seguirán manifestándose

Carlos Salazar, vocero de la Coalición Sindical Nacional, recordó este viernes que ya pasaron más de 500 días sin ajuste salarial en el país. El sueldo mínimo sigue estancado en 130 bolívares, que equivalen a cuatro dólares de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

Salazar también denunció irregularidades en el proceso de los sindicalistas y pidió a la OIT revisar los expedientes. Indicó que el Estado debe asumir su responsabilidad en el caso.

“Queremos que se lleve a plenaria lo siguiente: una evaluación de Tarek William Saab, porque estamos solicitando su salida, su destitución. Segundo, que respondan por qué, a más de 500 días, no se ha aumentado el salario ni se han aumentado las pensiones, por qué no se le han cancelado a jubilados y pensionados el bono de alimentación”, dijo.

Expresó que la próxima semana acudirán a protestar frente a la Embajada de Colombia, ubicada en Caracas, y posteriormente en la sede de la Unión Europea (UE) en la ciudad.

Trabajadores aseguraron que retomarán agenda de manifestaciones a nivel nacional el 18 de septiembre.

El presidente de Sinatraucv llamó a una movilización nacional para el 18 de septiembre de este año. Indicó que todos los sectores deben participar, con el fin de reclamar derechos salariales.

“Todo el país debe movilizarse, no hay condiciones para nosotros regresar a trabajar después del periodo vacacional. Los maestros, los trabajadores universitarios, todos los compañeros del sector público, deben sencillamente prepararse ese día para participar en la gran movilización para garantizar lo que no tenemos. No tenemos un salario digno”, puntualizó Sánchez.

