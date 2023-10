Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Rodríguez y Unexpo se concentraron este miércoles 18 de octubre a las afueras del Ministerio de Educación Universitaria, en Caracas, para exigir el pago de aguinaldos completo y denunciar que la remuneración que recibieron fue de tan solo un 30 por ciento de acuerdo a lo que les corresponde.

“Venimos a buscar respuestas para que nos aclaren cómo calcularon el aguinaldo y para exigir el pago completo porque es una tontería lo que nos están pagando y si a esa tontería la dividen en partes no genera ningún impacto”, dijo Deyanira Romero, secretaria general de SinatraUCV.

Desde la semana pasada el Ministerio de Educación empezó a pagar los aguinaldos, pero hasta esta fecha a los trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo) no les han cancelado.

“A nosotros es a los que peor nos tratan; se demoran en pagarnos. Hasta ahorita nadie ha cobrado el aguinaldo; dicen que el instructivo Onapre ya no lo aplican, pero cuando uno ve lo que han cobrado los demás se da cuenta de que lo siguen aplicando. Si a una persona le corresponden 2000 mil bolívares, están depositando 1.000 u 800, es un atropello”, dijo la docente Mónica Seclen.

Además, la profesora agregó que en la universidad trabajan en condiciones precarias.

Se hizo un proceso de inscripción con nuevo ingreso y se tardó horas, porque no tenemos computadoras, no tenemos una buena red, se nos fue la luz y, antes de empezar el semestre, hubo un intento de invasión; tuvo que ir hasta un concejal. No puede ser invadida, es un centro educativo universitario donde todavía quedamos profesores con vocación, con amor, y lo que queremos es que se nos reconozca y que podamos vivir dignamente”, concluyó Mónica Seclen.

En las puertas del Ministerio, un grupo de personas retiraba una bolsa de proteína, sin embargo, los trabajadores universitarios tampoco reciben ese beneficio.

“El sector universitario nunca ha recibido esos beneficios que dan en otros ministerios e institutos autónomos. Esos beneficios varían de acuerdos a los ministerios, a algunos le dan más a otros menos, algunos hasta reciben bolsa con productos de higiene. Lo que hay es una segregación en el mismo sector público”, dijo Alonso Padrón, de SinatraUCV.

Para el Sindicato Nacional de trabajadores de la UCV el Gobierno debería tomar tres acciones inmediatas para mejorar las condiciones de los trabajadores: llamar a la discusión de las convenciones colectivas, abrir la discusión con el sector universitario y comenzar con la restitución de los derechos.

“Hemos retrocedido más de 70 años en materia de bienestar social, 70 de luchas. Todo fue eliminado, aquí las convenciones colectivas no existen, el HCM no existe ni los aumentos salariales; al día de hoy tenemos aproximadamente el 80 por ciento del salario bonificado, eso es pan para hoy y hambre para mañana porque es una pobreza presente y futura”, dijo Alonso Padrón.

