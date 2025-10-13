Un sismo de magnitud 3.7, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), sacudió el centro de Venezuela a las 12:54 p.m. (hora local) de este lunes 13 de octubre, generando alarma entre los habitantes de varias regiones, incluida la capital, Caracas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una magnitud preliminar de 4.9, reflejando las diferencias habituales en las mediciones iniciales.

El epicentro se localizó en la zona de El Lechoso, cerca de Barbacoas, en el estado Guárico, a una profundidad superficial de aproximadamente 5,7 kilómetros, lo que intensificó su percepción en áreas como Caracas y Aragua.

Usuarios en redes sociales, particularmente en X, reportaron un temblor leve, pero notorio, sin que hasta el momento se registren daños estructurales o víctimas.

Funvisis instó a la población a mantener la calma y estar preparada ante posibles réplicas, mientras que las autoridades no han emitido alertas de emergencia. Venezuela, situada en una región de alta actividad sísmica por la interacción de las placas del Caribe y Suramericana, experimenta eventos de este tipo con regularidad.

Se recomienda a los ciudadanos seguir las actualizaciones oficiales y respetar los protocolos de seguridad en caso de nuevos movimientos telúricos.