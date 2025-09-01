El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) detalló que este lunes, 1 de septiembre, zonas de Venezuela tendrá precipitaciones de intensidad variable en regiones de sur, occidente y los llanos.

En su pronóstico diario del tiempo, el organismo informó que el país tendrá zonas nubladas y despejadas, con lluvias en Bolívar, Amazonas, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y el Lago de Maracaibo (Zulia).

Después del mediodía, por el aumento de las temperaturas, se esperan precipitaciones, algunas acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Llanos occidentales (Apure, Barinas y Portugues), los Andes y Zulia.

Además, no se descartan lluvias aisladas en Aragua, Carabobo, Distrito Capital, La Guaira y Miranda, en la región central y capital del país.

Viene la onda tropical 33

La agencia climática destaca que la onda tropical número 33 de la temporada arribará a Venezuela entre el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre. La número 34 lo hará entre el miércoles 10 y el jueves 11 de septiembre.

Este 1 de septiembre las máximas temperaturas se registrarán en los estados Falcón y Zulia. Llegarán a los 39 grados Celsius.

Desde el pasado 20 de agosto y hasta finales de este mes, Venezuela estará en declinación solar; es decir, la segunda época del año en el que el país recibe los rayos del sol de forma perpendicular con lo que hay un aumento de las temperaturas, producto de este fenómeno.

El Inameh también informó que una perturbación asociada a la onda tropical 33 tiene 40 % de probabilidades de convertirse en un desarrollo ciclónico mayor en los próximos siete días. Por ahora está asociada a actividad tormentosa y lluvias, mientras se desplaza de oeste-noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora desde Cabo Verde.

En la siguiente imagen puede detallar cuál será el comportamiento del clima en Venezuela durante esta semana: