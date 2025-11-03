La selección venezolana de robótica inscribió este domingo un hito histórico al proclamarse campeona del FIRST Global Challenge 2025, celebrado en la Ciudad de Panamá, tras imponerse a delegaciones de más de 190 países en la máxima cita mundial de robótica educativa juvenil.

Con un robot diseñado y programado por estudiantes venezolanos de entre 14 y 18 años, el equipo Vinotinto de la Robótica se alzó con el título en una gran final cargada de tensión, ingenio y alianzas estratégicas.

Durante los cinco días de competencia, los jóvenes criollos brillaron en cada fase del desafío “Ocean Opportunities”, que simulaba la recolección y clasificación de desechos marinos.

Su prototipo alcanzó un 98% de eficiencia en tareas mecánicas, ejecutó misiones autónomas en menos de 30 segundos y forjó alianzas victoriosas con equipos de Japón, Canadá y Brasil, lo que les valió también el Premio al Espíritu Global por colaboración y liderazgo.

“No competimos contra otros países, competimos por un mundo mejor”, declaró María Alejandra Torres, capitana del equipo y estudiante de 17 años del Liceo Los Arcos en Caracas, al recibir el trofeo de campeones mundiales.

Hito internacional

El momento culminante llegó a las 6:45 p.m. hora local, cuando el sistema oficial de puntuación confirmó la victoria venezolana con 1.245 puntos, superando por 87 a Estados Unidos, que se quedó con la plata, y por 112 a Singapur, que obtuvo el bronce.

“Este logro demuestra que la juventud venezolana no tiene límites. Con esfuerzo, ciencia y pasión, podemos liderar el cambio global”, expresó el entrenador principal, el ingeniero Rafael Pérez, con la bandera tricolor sobre los hombros.

El equipo campeón estuvo integrado por María Alejandra Torres, de 17 años y oriunda de Caracas, quien lideró la programación; Diego Morales, de 16 años y proveniente de Valencia, responsable del diseño mecánico; Sofía Ramírez, de 18 años y de Maracaibo, encargada de estrategia y alianzas; Luis Fernández, de 15 años y de Mérida, especialista en electrónica; y Camila Ortega, de 16 años y de Barquisimeto, quien manejó las comunicaciones.

Juntos, representaron no solo al país, sino el potencial de una generación formada en medio de desafíos. Este es el segundo título mundial para Venezuela en FIRST Global, tras la hazaña de 2017 en Washington, lo que consolida al país como potencia emergente en STEM pese a las adversidades.

El programa nacional de robótica educativa, impulsado por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y alianzas con universidades como la USB y la UCV, ha formado a más de 15.000 estudiantes en los últimos cinco años.