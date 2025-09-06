Se desploma uno de los siete vitrales principales de la Catedral de Maturín

Uno de los siete vitrales principales de la Catedral Nuestra Señora del Carmen de Maturín se desplomó la mañana de este sábado, 6 de septiembre, cuando en la iglesia se realizaba una misa por la juventud que presidía el obispo de la Diocésis de Maturín, monseñor Enrique Pérez Lavado.

Los fuertes vientos y las lluvias que cayeron durante la mañana y parte del mediodía provocaron la caída, de acuerdo con las autoridades. Fuentes que consultó Efecto Cocuyo confirmaron que el vitral que se desplomó era el dedicado a San José. Era uno de los siete que se encuentran detrás del presbiterio.

La periodista Silvia Sánchez Carrero, creadora de las rutas urbanas peatonales en Maturín, explicó a este medio digital que los vitrales principales y el resto que adornan la Catedral, considerada una de las más grandes de Latinoamérica, se fabricaron en la ciudad de Cali, en Colombia.

«Son los siete vitrales que se encuentran en el presbiterio que representan a Nuestra Señora del Carmen, San José, San Lucas, San Mateo, San Juan, San Marcos y San Simón. En la parte inferior están acompañados de un escudo (cada vitral). En el de San José estaba el escudo de Venezuela», agregó.

Protección Civil y Administración de Desastres en Monagas informó en su cuenta de Instagram que el accidente no dejó personas heridas, tras una llamada que hizo el párroco de la Catedral, Samael Gamboa, a las autoridades de rescate para solicitar ayuda.

«Durante la verificación se dialogó con el párroco Samael Gamboa, quien indicó que en el momento del colapso de la estructura no había nadie cerca y, afortunadamente, no se registraron personas heridas», detallaron en el post.

Cómo es la Catedral de Maturín

La Catedral de Maturín comenzó a construirse por el empeño del fallecido monseñor Antonio José Ramírez Salaverría, quien fue el primer obispo de esta diócesis. La primera piedra se colocó el 16 de julio de 1959, el día de Nuestra Señora del Carmen, mientras que su inauguración fue el 23 de mayo de 1981. Es una de las iglesias más modernas e imponentes de Venezuela.

Tiene un diseño de cruz latina románico y además de los siete vitrales principales del presbiterio la acompañan otros 36 vitrales multicolores. Sus dos torres principales tienen cada una 18 metros de ancho y 23,5 metros de alto.

Ha sufrido remodelaciones a lo largo de siglo XXI. La primera en el año 2007 cuando la pintaron y otra en 2012 cuando incorporaron aires acondicionados, puertas automáticas en la entrada principal y un sistema de luces que adorna la fachada.

También se creó una plaza con grama artificial a sus alrededores y en los últimos años se colocaron imágenes de monseñor Ramírez Salaverría, San Juan Pablo II y San José Gregorio Hernández.

La eucaristía de este sábado, 6 de septiembre, era para celebrar la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, el primero considerado «el influencer de Dios» y el segundo un devoto alpinista, dos jóvenes católicos a quienes el fallecido papa Francisco iba a elevar a los altares.

Tras la caída del vitral de San José, en la cuenta de Instagram de la Catedral de Maturín se informó de la suspensión de la eucaristía prevista para este sábado a las 5:00 de la tarde.