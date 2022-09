La salida de venezolanos desde Pueblo Llano rumbo a EEUU por «un mejor futuro»  

Dos grupos de 26 y 28 personas salieron de Pueblo Llano, estado Mérida, los días 8 y 24 de septiembre. Hombres y mujeres solos o con sus familias emprendieron viaje rumbo a Estados Unidos con la expectativa, según afirmaron algunos, de mejorar sus condiciones de vida y garantizarle un futuro a sus hijos, lejos de las limitaciones en Venezuela.

En Pueblo Llano, uno de 23 municipios del estado andino, «todo el mundo se conoce», afirman sus habitantes, por lo que producto de conversaciones entre vecinos, amigos y más tarde un grupo de WhatsApp, surgió el propósito de organizarse para emigrar. Hacia EEUU, se convencieron, por que es un país con «solidez económica» a pesar de la inflación y porque ha brindado apoyo a los venezolanos.

«No es racional» deportar migrantes a Venezuela, Cuba o Nicaragua, donde gobiernan «regímenes autoritarios», declaró el presidente Joe Biden, el pasado 20 de septiembre, aunque admitió que trabaja con México para frenar el flujo migratorio en la frontera.

Los motivos para emigrar

«El principal motivo para salir de Venezuela es el económico, profesionales sin trabajo o a los que no les alcanza el sueldo ni para comer, funcionarios que ganan muy poco. Queremos llegar a EEUU a trabajar para enviarle remesas a la familia que se quedan. También está la persecución política contra todo el que piense distinto al gobierno», expresó Ciro González de 36 años, en declaraciones a Efecto Cocuyo, vía telefónica.

González es una de las 28 personas que el pasado 8 de septiembre, abordó un autobús alquilado que lo llevó desde Pueblo Llano a Cúcuta, Colombia, para luego continuar a la selva del Darién para llegar a Panamá, pasar Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, donde actualmente se encuentra el grupo. En cuatro días más, afirma, González estarían en EEUU, si no se presentan dificultades.

De los 28 venezolanos de edades comprendidas entre seis y 40 años, solo permanecen juntos 14. El resto, comentó González, fueron devueltos por migración en países como Guatemala, mientras que otros se atrasaron en la selva del Darién al presentar dificultades para seguir caminando el peligroso trayecto.

En un video divulgado el 25 de septiembre, por las redes sociales se observó un acto de despedida para un grupo de viajeros en Pueblo Llano. Se habló de 31 agricultores, pues se trata de un municipio agrícola, pero González indicó que en ambas salidas también había docentes, profesionales de la salud, funcionarios «chavistas» y de oposición que es su caso.

Productores agrícolas decepcionados abandonan sus tierras para tomar un destino incierto, buscando un mejor futuro. Despedida de 30 agricultores de #PuebloLlano #Mérida rumbo a Estados Unidos 🇻🇪🇺🇸 nuestros campos se quedan solos el agro está muy golpeado en el país 👨‍🌾🌱😓👇 pic.twitter.com/kTPahwIQIa — Alfonso Agro Andino 👨‍🌾🌱🇻🇪 (@AndinoAgro) September 25, 2022

González es el presidente de la Cámara Municipal por el partido Primero Justicia, debido a las amenazas que asegura haber recibido por su orientación política, adelanta que solicitará asilo político en EEUU. Dice haber pedido un permiso no remunerado y espera los lapsos legales para presentar su renuncia al cargo, sin «infringir la ley».

«Lo primero que haremos al llegar a EEUU es entregarnos a las autoridades y cumplir con los requisitos para permanecer allí, dar la dirección de quienes nos van a recibir. No tenemos definido por cuál punto exacto de la frontera entre México y EEUU llegaremos», apuntó.

Decisión difícil

Otra causa de la dispersión es que algunos tienen pagar entre 300$ y 350$ por un paquete que incluye hospedaje en campamentos, traslado en lancha, motos, carretas arreadas por burros y el servicio de guías desde la selva hasta Panamá, otros no.

«No compraré ningún paquete porque no hay dinero para tal cosa. Incluso aquí ( en Colombia) mientras tanto estoy trabajando para completar dinero para seguir el viaje», señala Yimisbel Rodríguez de 38 años, oriunda de Portuguesa, pero habitante de Pueblo Llano desde hace más de tres décadas.

La madre soltera de tres hijos de 3, 7 y 16 años, de oficio manicurista, iba con su hijo mayor en el autobús que salió de Pueblo Llano el 24 de septiembre (el que se observa en el video), para iniciar la travesía junto a 26 personas rumbo a EEUU. Hizo una primera parada en Colombia, donde tiene familia, para reflexionar y prepararse mejor para el viaje.

Anoche un contigente de jóvenes de Pueblo Llano partieron a USA, sí tomando riesgos por la selva. Así despidió el pueblo a sus hijos.



El chavismo no tendrá perdón jamás. pic.twitter.com/4HDxUa12R8 — Jesús Alfredo Santiago Paredes (@jesusalfredoSP) September 25, 2022

«Dejé dos bebés de 7 y 3 años y gran parte del grupo con el que salí son puros jóvenes. No ha sido fácil tal decisión, quise estarme unos días acá a ver si puedo asimilarlo más, pienso que es un paso muy fuerte. Me ha dado mucha taquicardia, he llorado mucho por mis hijos, no es fácil», dice con la voz entrecortada, vía telefónica.

Dice estar consciente de los peligros de la selva porque ha escuchado muchas historias, pese a ello, afirma, la determinación de llegar a Norteamérica, sigue en pie. Acota que familiares en Colombia y otros conocidos están dispuestos a acompañarla en el viaje. Quienes sí continuaron, muchos de entre 18 y 21 años, comentó, se han comunicado con ella y le han advertido que lo tome con «calma porque el trayecto es fuerte».

«El que me conoce sabe que soy una mujer trabajadora, he tratado de sobrevivir, he estado en distintos trabajos en Venezuela, como comerciante independiente, como llevar carga de hortalizas para vender en Acarigua (Portuguesa) pero empecé a tener pérdidas porque empezó a entrar mucha competencia de Colombia. Luego retomé como técnico manicurista para pagar deudas que me quedaron pero no me fue posible, vivía alquilada con tres hijos y tomé la decisión de irme del país. No es fácil dejar a tu tierra a tus hijos», dijo.

«Inducidos por la necesidad»

Reuniones previas para hablar del viaje, de lo necesario, de los riesgos, costos, expectativas y aclarar muchas dudas, transcurrieron 15 días antes de iniciar el trayecto el 8 de septiembre, según comentó González. Rodríguez aguardó esperar noticias de ese grupo que salió antes para tomar la decisión de irse el día 24 del mismo mes, dice estar al tanto de que la mayoría llegó a México.

Desde el gobierno de Nicolás Maduro se habla de una migración «inducida» por grupos interesados en perjudicar la imagen de su gestión. En más de una ocasión el alto jerarca del chavismo, Diosdado Cabello, ha tildado de «show» la cobertura periodística del paso numeroso de venezolanos a través del Darién.

«Es una migración inducida pero por la necesidad, yo como funcionario solo ganaba 40 dólares mensuales, hay docentes que pasaban hambre, profesionales sin acceso a una vivienda digna, ni vehículo, chavistas que se dieron cuenta que los privilegios solo eran para unos pocos», respondió González.

Rodríguez se pregunta cómo puede ser un show dejar a la familia en Venezuela, en la búsqueda de un mejor futuro, «las raíces». «Es algo doloroso. Yo he intentado de miles de formas para sobrevivir y no pude. Es triste y más con tanto potencial que hay en Venezuela que jóvenes, personas trabajadoras, tengan que dejar todo y emprender en otros países», lamentó.

De acuerdo con el comisionado ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos,, designado por Juan Guaidó, David Smolansky, entre enero y junio de 2022, han cruzado la selva del Darién más de 28.079 venezolanos. Casi recalcó, 60% del total de migrantes que emprende ese recorrido rumbo a EEUU. Se apoya en datos del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá.

El concejal González afirmó que antes de comenzar a organizarse en grupos, más de 400 personas ya habían abandonado Pueblo Llano en los últimos años para cruzar la frontera rumbo a otros países. No duda que la salida continuará mientras la situación de Venezuela no mejore.