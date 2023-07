Representante sindical ante diálogo tripartito: No se ha logrado el método para implementar el salario

Representantes del Gobierno nacional, los miembros del comité nacional de la Confederación General de Trabajadores de Venezuela (CGT), Fedecámaras, Fedeindustrias y otras confederaciones de trabajadores, mantienen una mesa de diálogo tripartita con la asesoría técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los trabajadores, entre otros objetivos, buscan un método que facilite la implementación del salario mínimo nacional, pero no se ha avanzado en concretar un acuerdo.

Alfredo “Chino” Conde, miembro del comité ejecutivo nacional de la CTG, en un contacto con Efecto Cocuyo, aseguró que la implementación del salario mínimo nacional es uno de los objetivos principales en la mesa de diálogo social tripartita, pero hasta ahoralos avances han sido pocos.

“Se ha avanzado en algunos aspectos de la conversaciones, sin embargo, el acuerdo final, el acuerdo que queremos concretar es poder lograr que el Ejecutivo entienda, en materia salarial, el reconocimiento de la implementación del salario mínimo, porque ya este país y los trabajadores no soportamos tanta indolencia del Gobierno, la olla de presión no aguanta más, ojalá esto no sea un punto de inflexión y que vayan a suceder cosas y casos que tengamos que lamentar”, dijo.

Violaciones de derechos laborales

Conde indicó que la OIT ha manifestado su preocupación por la violación de los convenios internacionales suscritos con Venezuela y señaló que es responsabilidad directa del Gobierno de cumplir estos pactos.

“Hasta ahora vemos como después de haberse realizado la Conferencia Internacional del Trabajo donde el Gobierno de Venezuela no pudo rendir unas cuentas satisfactorias para que la OIT pudiera creer que, como Gobierno afiliado a la instancia internacional, ha cumplido en esa materia (derechos laborales y sindicales)”, añade.

El dirigente sindical informó que las reuniones se realizan regularmente, pero no logran concretar el método que les permita definir la implementación del salario mínimo por responsabilidad directa del Gobierno.

“Es una de las metas del diálogo social y de la tripartita, de manera que las reuniones que se hacen periódicas hemos tratado de evitar crear falsas expectativas dando declaraciones cuando no hemos concretado nada todavía”, añade.

Hay formas de implementar el salario

Conde indicó que hay avances en la búsqueda del método ,pero al igual hay una desaceleración en cuanto al tiempo dispuesto por la OIT.

“Ciertamente ha habido reuniones, el 4 de julio hubo una reunión, el próximo viernes 14 tendremos otra reunión, esas convocatorias son importantes que se realicen, pero no ha habido avances significativos”.

El sindicalista señala que quienes los asesoran han demostrado que sí hay formas de implementar el salario mínimo y se deben hacer esfuerzos desde el Ejecutivo, entre ellos evitar la corrupción.

“El oficialismo no ha entendido que se va agudizando la crisis mientras no se den respuestas y cada vez más la crisis que vive el país afecta y la padecen los trabajadores”, expresó.

En contra de las detenciones

Conde rechazó las detenciones a trabajadores y dirigentes sindicales. Afirmó que continúan y sus colegas son apresados por el hecho de estar cumpliendo sus tareas en la lucha y defensa de los trabajadores y sus familias.

“Todo aquel trabajador y dirigente que haya sido detenido sin juicio previo y sobre todo privado ilegítimamente de la libertad, nosotros desde la CGT condenamos esas acciones, no aceptamos que esa política continúe aplicándose porque lejos de ayudar en el diálogo social para avanzar en la solución del problema se agudiza, y esto es responsabilidad directa del Gobierno.