Dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron detectados este miércoles volando dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, en las cercanías del archipiélago de Los Roques, Venezuela según reportes de seguimiento aéreo civil y observadores independientes.

Las aeronaves, que permanecieron visibles en plataformas públicas de rastreo durante parte del trayecto, realizaron patrullas circulares sobre el Caribe antes de desaparecer momentáneamente del radar civil y reaparecer rumbo sur. La ruta los llevó a proximidades de las islas La Orchila y Gran Roque, donde Venezuela mantiene instalaciones militares.

Crédito: Flightradar24

Un sobrevuelo de alto valor simbólico

El movimiento coincide con una fase de máxima tensión entre Washington y Caracas, tras los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico frente a las costas venezolanas, en los que murieron al menos seis personas.

Una captura de pantalla de un barco frente a la costa de Venezuela antes de que el ejército de los EE. UU. atacara la embarcación.

El Pentágono no emitió comentarios oficiales, pero fuentes militares estadounidenses señalaron al portal Escenario Mundial, que el perfil de vuelo se corresponde con misiones de entrenamiento y disuasión de largo alcance, habituales desde Barksdale Air Force Base (Luisiana) y otras bases del Comando Aéreo Global, dentro del marco de operaciones del Comando Sur (USSOUTHCOM).

Sin embargo, la proximidad a territorio venezolano y la visibilidad pública del trayecto fueron interpretadas como un mensaje de alcance y preparación estratégica, en momentos en que Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Caribe.