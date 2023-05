Juan Almeida Morgado vivía en el estado Aragua, donde el pasado 5 de abril lo detuvieron junto a sus dos hermanos por estar vinculados en la trama de corrupción de Pdvsa, que destapó el propio gobierno de Nicolás Maduro desde el mes de marzo pasado.

La Fiscalía los acusó de ser los «operadores tecnológicos» de estos casos de corrupción; es decir, que se encargaban de convertir el dinero que se obtenía por la venta de petróleo a través de criptomonedas.

Su relación con el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, se remonta al año 2012 cuando el exfuncionario era gobernador del estado Aragua.

Hacker contra periodistas

El medio digital Runrunes dice que Almeida hackeó las cuentas de los periodistas venezolanos Nelson Bocaranda y Berenice Gómez en su momento, debido a sus críticas contra el gobierno.

«Almeida pisó fuerte en el negocio de la minería digital e instaló granjas de criptomonedas en varios estados del país», destaca este portal de noticias independiente.

Señalan que al momento de su detención, Almeida -quien se hacia llamar N33- presentó fotografías con diputados y ministros a los funcionarios de la Policía Contra la Corrupción para evitar su aprehensión. Después alegó su estado de salud y por ello se constituyó un tribunal en un centro de salud para presentarlo.

Su detención se produjo en una ola masivas de aprehensiones y se notificó junto a las del empresario colombiano y socio de Alex Saab, Álvaro Pulido Vargas; además de tres funcionarios de la Alcaldía de Baruta: Harold Sosa Padilla y Juan Carlos Posner Pimentel, directores de Ingeniería Municipal y Adjunto respectivamente.

También anunciaron la aprehensión de Pedro Herrera Araque, al que Venezolana de Televisión presentó como operador financiero del exdiputado del Psuv, Hugbel Roa.

Runrunes dice que Juan Almeida se dedicó a limpiar la imagen del gobierno chavista, así como atacar a medios digitales en su apoyo a El Aissami.

El fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, dijo que Almeida murió en arresto domiciliario. Alegó que sufría de «cirrosis hepática».

Te contamos: Tarek William Saab confirma muerte del hacker chavista Juan Almeida

Segundo fallecido por trama de corrupción

Juan Almeida es la segunda persona vinculada a hechos de corrupción en las empresas del Estado que muere en los últimos meses. El primero fue el presidente de Cartones de Venezuela, Leoner Azuaje.

Aunque su familia negó la versión oficial, el Ministerio Público dijo que Azuaje se suicidó en una celda dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en su sede de El Helicoide.

“Solicito resguardo para mi vida, para mis hijas y de mi suegra y de mi cuñada. Este video es necesario porque no sé que está pasando. A mi esposo se lo llevaron a declarar el viernes en la noche, desde entonces no sé nada de él, no nos dejan llegar a él, no nos dicen que está sucediendo”, dijo la pareja de Azuaje, Claudia Pimentel, en un video publicado en redes sociales el viernes 21 de abril.

Su muerte se produjo el 20 de abril. La Fiscalía designó a dos personas para investigar este hecho, pero adelantó la versión del suicidio como causa del hecho.