El año 2025 ha sido una cadena de detenciones, sin precedentes, para la familia del primer teniente de las Fuerzas Armadas, José Rodriguez Araña, quien se encuentra en el exilio en Estados Unidos, después de escaparse de la cárcel de Ramo Verde, estado Miranda, donde estaba preso por rebelarse contra el gobierno de Nicolás Maduro desde el año 2017.

Desde enero de este año hasta este 1 de octubre, al menos nueve familiares del efectivo militar se encuentran detenidos por las autoridades y se desconoce el paradero de todos, según denuncia Rodríguez Araña en sus redes sociales.

El miércoles 24 de septiembre, el castrense denunció en Instagram que la persecución contra sus familiares se mantenía con nuevas detenciones a las ya ocurridas en el primer mes del año.

“Denuncio de manera contundente y sin reservas el secuestro y desaparición forzada de mis familiares, perpetrado por el régimen venezolano a través de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Desde el día 19 de septiembre están secuestrando nuevamente a mis familiares así como lo habían hecho en enero de este año”, se lee en la publicación de la red social Instagram.

Los detenidos

Familiares del militar retirado, incluyendo sus padres, hermanos, tías, primos y cuñada, están detenidos bajo presuntas acusaciones de terrorismo. En abril pasado, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó tener pruebas de «planes terroristas» por parte de los parientes del teniente. Sin embargo, un familiar que prefirió el anonimato desmintió estas acusaciones en aquel momento y las calificó de falsas.

📌Neida Araña Díaz, de 53 años, madre del teniente denunciante, fue detenida por la Dgcim y se encuentra desaparecida desde el 19 de septiembre. En abril ya había sido arrestada por la misma entidad, pero fue liberada un mes después.

📌José Rodríguez (Padre) fue detenido por la Dgcim el 14 de abril de 2025, durante una serie de arrestos a militares y a sus familiares. Fue liberado el 6 de mayo del mismo año. Sin embargo, en septiembre de 2025, fue detenido nuevamente en Barinas, y se encuentra en desaparición forzada junto a su esposa y otras personas, en el marco de otra operación militar.

📌Haydee Jerez, tía del teniente Rodríguez, también fue detenida y desaparecida forzosamente desde el 19 de septiembre, en el mismo operativo. Su detención, al igual que la de los demás familiares, es una muestra del patrón de detenciones arbitrarias que ha sufrido la familia del teniente, con el objetivo de ejercer presión y castigarlo por sus acciones.

📌Alejandra Vera fue detenida el 18 de septiembre de 2025 por funcionarios de la Dgcim. El operativo se realizó en su residencia en el estado Barinas, donde los agentes también detuvieron a su suegro, José Rodríguez, y a su cuñado, Jhony Rodríguez.

📌Génesis Rodríguez Araña, de 33 años de edad y hermana del teniente, fue detenida el 24 de enero de 2025 en Barinas por funcionarios de la Dgcim. Fue arrestada en la misma operación que sus primos. A Génesis se le acusa de terrorismo, instigación al odio y tres delitos más, aunque no hay declaraciones oficiales que lo confirmen.

📌Gilbert Araña, de 31 años de edad y primo del teniente, fue detenido el 24 de enero de 2025 en Barinas, en una operación conjunta con sus primas Génesis y Daniela. El teniente Rodríguez Araña extraoficialmente supo que a Gilbert también se le acusa de terrorismo, instigación al odio y tres delitos más.

📌Daniela Araña, de 34 años de edad, también prima del teniente, fue detenida el 24 de enero de 2025 en Barinas en la misma operación que sus primos Génesis y Gilbert. Al igual que los demás, Daniela enfrenta acusaciones de terrorismo, instigación al odio y tres delitos adicionales, según la información extraoficial que maneja el teniente.

📌Jhoany Rodríguez, hermano del teniente, también fue detenido en septiembre de 2025 durante la operación contra la familia Rodríguez Araña. Sin embargo, hay poca información sobre su arresto en las redes sociales.

📌Carlos Belandria Araña, primo del teniente, también fue detenido en septiembre de 2025 en el marco de la operación contra la familia Rodríguez Araña. No obstante, los detalles de su arresto son escasos en las redes sociales.

«Responsabilizo al régimen por cualquier daño físico, psicológico o moral que sufran bajo su custodia. Les dejo claro a ellos que a pesar de la persecución y el dolor que vivimos, no me rendiré. Seguiré luchando incansablemente por la libertad de mis familiares, por la justicia que les corresponde y por la libertad de Venezuela», dijo el militar en la red social Instagram.

Denunció que su familia es víctima de Sippenhaft

Mediante su cuenta de Instagram, que este 2 de octubre aparece como eliminada de la plataforma, el teniente José Rodríguez Araña denunció que su familia es víctima de Sippenhaft .

Esta palabra alemana, que se traduce como «responsabilidad del clan o de la familia», define una táctica de represión que viola el principio de la responsabilidad individual para castigar a familiares o allegados de una persona que se busca.

De esta forma, las autoridades, al no poder encontrar a Rodríguez Araña, han optado por presionar a sus seres queridos, demostrando un método de control social que utiliza el miedo y la coerción. Este tipo de castigo no solo se aplica contra el disidente, sino que se extiende a su círculo más íntimo para aumentar la presión y el control.

Quién es Rodríguez Araña

El teniente José Ángel Rodríguez Araña es un militar que se declaró abiertamente opositor al gobierno de Maduro, que ha sido objeto de una intensa persecución por parte de funcionarios de seguridad del Estado.

Es buscado por las autoridades tras conspirar en 2017 contra el gobierno. Fue detenido y llevado a Ramo Verde, de donde logró escapar y continuó con sus operaciones antigubernamentales. En 2019, participó en la «Operación Aurora», un asalto en diciembre al Batallón Mariano Montilla en el estado Bolívar, donde presuntamente lideró el robo de 112 fusiles y municiones junto al movimiento «La Espada de Dios».

Rodríguez Araña se encuentra exiliado en Estados Unidos, desde donde continúa sus actividades políticas. Sin embargo, su familia sufre detenciones y desapariciones forzadas como medida de presión para que se entregue.

El militar denunció que en un incidente en Estados Unidos dos hombres se hicieron pasar por agentes del FBI y llegaron hasta su residencia, hecho que ha sido comparado con el secuestro y posterior asesinato del exteniente Ronald Ojeda en Chile.