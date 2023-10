Los niños y niñas en Trujillo meriendan una suerte de masa cocida e insípida y un vaso de chicha a las 10 a.m. en las escuelas públicas: es la única comida que reciben durante la jornada, reportan docentes en los municipios Valera y Carvajal.

En ese estado, al occidente de Venezuela, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) dejó de funcionar en 78 % de las instituciones, según denunció el Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) el 18 de octubre.

“La cifra es escandalosa. Ahora bien, en aquellas escuelas donde existe el Plan de Alimentación, hay solamente una merienda en el transcurso de la mañana. Les dan bollitos de masa hervidos y un vaso de chicha sin azúcar. Almuerzo no les sirven” , declaró Nelson Romero, presidente de Sinvema de la entidad, a Efecto Cocuyo.

Durante la segunda semana de octubre envió un escrito a autoridades para solicitar atención al problema, pero no ha recibido una respuesta hasta ahora. En general, las deficiencias del PAE en la escuelas del país preocupan a la Federación Venezolana de Maestros (FVM), que ha denunciado que los estudiantes no comen de forma balanceada en los planteles y que muchos evitan ir cuando no se les garantiza el almuerzo en la institución.

“Esto contribuye al ausentismo escolar. Si no hay comida, los padres no mandan a sus hijos. Pero, además, en las escuelas en las que sí hay un plan de alimentación la comida no es buena. Prácticamente dan solo carbohidratos, bollos con pasta. Y eso no es una comida balanceada”, subrayó la presidenta de la FVM, Carmen Teresa Márquez.

En septiembre de 2022, el Ministerio de Alimentación venezolano aseguró que impulsaba un “plan logístico de distribución territorial de los alimentos destinados al PAE” y que desde los centros de acopio de Mercado de Alimentos (Mercal) se disponían de unas 10 mil 500 toneladas. Afirmó también que el programa garantizaría la atención para 23 mil 353 escuelas a una matrícula de 4 millones 590 mil 860 estudiantes del sistema educativo.

No obstante, la FVM expresa que ninguna de esas cifras se refleja en la actualidad. Cada vez son más las denuncias de meriendas que no cumplen ningún requerimiento nutricional y de planteles que dejaron de recibir el PAE desde hace años. No hay datos oficiales que dimensionen el problema para octubre de 2023.

El PAE y la ayuda humanitaria

Maira Marin, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) del estado Anzoátegui, al oriente del pais, informó que en algunos centros educativos le sirven a los niños bollos de harina con pasta al mediodía. Señaló que la situación es alarmante, en especial para aquellos que provienen de hogares vulnerables y dependen del programa para almorzar.

“Se siente una mezcla de rabia con tristeza. Impotencia, no es posible que eso esté pasando y las autoridades educativas digan que todo está bien”, expresó Marin.

Representantes también se han quejado de que sus hijos reciben solo arroz blanco y que en muchos casos han dejado de servirles granos, un complemento común en años anteriores.

Comida escolar entregada en Barcelona, Anzoátegui, para el 2 de octubre de 2023. Foto: Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema)

Al otro lado del país, en el occidente, en el estado Zulia el PAE comenzó a funcionar desde el 16 de octubre gracias a un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), según informó Manuel Rosales, gobernador de la entidad.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) ha intentado abordar el problema. Según su último balance, actualizado el 17 de octubre de 2023, los socios del clúster apoyaron a 443.000 personas (54% niñas y mujeres) con entregas de comida en escuelas:

“Una actividad impulsada por el PMA, en aproximadamente 2 mil escuelas de ocho estados del país. Durante las vacaciones, la mayoría recibió alimentos empaquetados, y se espera que con el inicio del nuevo año escolar aumente la implementación de plato caliente servido que incluye vegetales y frutas frescas, para mejorar la diversidad dietética”, reza el informe.

Además, en la actualidad el PMA rehabilita 186 cocinas escolares en Falcón, Barinas y Trujillo. No obstante, profesores recuerdan que en el país hay al menos 28 mil escuelas y que es necesaria una respuesta amplia y cientos de recursos para atenderlas a todas.

“Debe haber Programa de Alimentación tanto para desayuno como para el almuerzo. Ahora mismo estamos haciendo consulta en los estados para saber cuántas escuelas carecen de alimentos. El gobierno tiene que mandar una dieta balanceada, proteínas, verduras, además de los carbohidratos”, aseguró Márquez.

El caso de Caracas

En Caracas, Sinvema Distrito Capital decidió realizar un monitoreo de la situación actual de las escuelas durante la última semana de octubre, explicó el presidente de la organización, Edgar Machado.

Por ello, no hay cifras sobre la cantidad de instituciones que están recibiendo comidas del Programa de Alimentación en la ciudad. No obstante, Efecto Cocuyo realizó un recorrido en seis planteles de tres municipios del Área Metropolitana a principios de octubre y todos aseguraron que recibirían recursos para el almuerzo.

No obstante, los directores no especificaron qué clase de alimentos ofrecerían a los estudiantes durante la jornada.

“En la mayoría de los colegios que he ido al oeste no hay Programa de Alimentación Escolar. Pero a finales de octubre tendremos una cifra, porque vamos a realizar varios recorridos”, afirmó Machado.

Cómo impacta en la educación

De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), es necesario que los países garanticen una alimentación sana en las escuelas, con el objetivo de ayudar a los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo físico y cognitivo, en especial en las comunidades de bajo recurso.

“Las comidas escolares son más que un plato en la mesa”, dijo Laura Melo, directora de WFP en Venezuela para abril de 2023.

“Un plato de comida fresca, rica, servido en la escuela, es un incentivo para que niñas y niños en edad escolar inicial asistan y permanezcan en las aulas, a donde ellas y ellos pertenecen”, agregó.

A nivel regional, países como Estados Unidos, Canadá y México han impulsado políticas alimentarias en sus instituciones escolares y advertido sobre la importancia de que se replique en el continente.

“Un niños que no come, no va a poder aprender. Con hambre nadie aprende”, afirmó la presidenta de la FVM sobre el tema.

El PMA recuerda que, para los estudiantes más vulnerables, matricularse en la escuela, asistir con regularidad y aprender “resulta a menudo más difícil a causa de las enfermedades, el hambre y la malnutrición”. Sinvema reportó que solo 60 % de los niños se incorporó a clases en Venezuela en la segunda semana del mes, debido a la crisis económica, el aumento de pasaje y las fallas del PAE.

