Profesores de la USB demandan elecciones de autoridades y cese de presiones

Espacios abandonados, falta de transporte y de profesores que impiden la presencialidad, así como el nombramiento «a dedo» de jefes de división y de departamento por parte de las autoridades universitarias que designó el gobierno nacional, además de «presiones» contra el profesorado, denunciaron docentes de la Universidad Simón Bolívar (USB).

«Las autoridades interinas insisten en presionar para que se vuelva a la presencialidad completamente en la Universidad, pero no es posible. El personal docente, administrativo, obrero y los estudiantes dependen de la ruta de transporte para subir a Sartenejas y no llegan a diez las unidades operativas, además de que solo sirven las rutas internas de Bellas Artes y Valle Coche, las externas como la Guaira y Los Teques no prestan servicio», expuso una docente y jefa de departamento que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

APUSB denuncia «persecución»

En declaraciones a Efecto Cocuyo, docentes que también pidieron resguardar el nombre expusieron que los alumnos solo inscriben materias a distancia y que solo asisten a la Universidad, ubicada en Sartenejas, municipio Baruta del estado Miranda, cuando tocan prácticas de laboratorio y exámenes.

«En 2021, los profesores enviamos un informe a las autoridades en el que reflejamos el estado de la Universidad después de la pandemia: sin servicio eléctrico, filtraciones, equipos de computación dañados, panales de avispas en los salones con ventanas, invasión de murciélagos y serpientes en las aulas por la cercanía con la montaña. La respuesta del rectorado fue citarnos por separado para reclamarnos por la carta. La situación ha empeorado, no se puede volver», advirtieron.

Mencionaron que solo ha sido enviada una cuadrilla de Chamba Juvenil para podar los jardines sin ir más allá.

«Actualmente se les exige a los profesores la presencialidad. Sin embargo, es imposible debido a las condiciones de la universidad. Los persiguen para que demuestren su presencialidad, a pesar de que en el campus el transporte no funciona, los servicios son limitados«, expresó el presidente de la Asociación de Profesores de la USB, William Anseume en entrevista divulgada por la ONG Aula Abierta.

«Abuso de poder»

Los profesores también señalaron que las autoridades universitarias incurren en abuso de poder al nombrar «a dedo» a jefes de división y de departamentos sin respetar las postulaciones internas que hace el profesorado adscrito a los distintos departamentos, además de procedimientos administrativos arbitrarios por no ceder a presiones.

Fue el caso de la profesora Nathaly Moreno que había sido destituida por el rector interino como coordinadora de Ingeniería Mecánica el 28 de marzo de 2022, por no aprobar las pasantías de unos estudiantes que no cumplían con los estándares exigidos.

Tanto la Federación de Centros de Estudiantes de la USB como la APUSB denunciaron que Moreno había recibido presiones para aprobar a los estudiantes pero la docente se negó, lo que dio pie a la destitución. Recientemente, una decisión del Consejo de Apelaciones dejó sin efecto la medida.

Las profesoras de la USB que fueron sometidas a averiguación administrativa y que fueron impuestas de sanción por el rector interino fueron comunicadas hoy de la decisión del Consejo de Apelaciones. Este ente encontró con lugar su apelación. Y por unanimidad dejan sin efecto — APUSB (@APUSB) April 26, 2023

«Exigimos elecciones de las autoridades universitarias y apostamos a que las elecciones en la UCV (Universidad Central de Venezuela), que son en mayo, sirvan de estímulo para impulsar el mismo proceso en otras universidades. También debe llegar un presupuesto justo porque los recursos que llegan solo alcanzan para dos meses del año», agregaron.

Nuevos ingresos paralizados

El rector Jorge Stephany y los vicerrectores académico (Víctor Theoktisto) y administrativo (José Hernández) de la USB fueron designados por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) hace 2 años.

De las autoridades electas hace una década solo permanece el secretario Cristian Puig. La muerte del rector en funciones, Enrique Planchart, afirmó el profesorado, aceleró el proceso de «toma» de la Universidad por parte del gobierno.

Señalaron además que por la situación de la USB, los nuevos ingresos de estudiantes de 2022 están paralizados, puesto que apenas se está dando entrada para los cupos asignados en 2020 y 2021.