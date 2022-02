ONG denuncia que presos de la cárcel de Yare I pagaban hasta 70 dólares por gozar de “privilegios”

Al menos 70 dólares es lo que pagaban algunos reclusos por gozar de “privilegios”, en la cárcel de Yare I, en el estado Miranda, según reportó la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVL).

En una nota de prensa publicada este lunes 14 de febrero, la organización que defiende los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela señaló que familiares de los detenidos informaron que pagaban al “pran” hasta tres dólares americanos a la semana por poder desplazarse por todo el recinto carcelario.

UVL también denunció que los presos cancelaban cuotas de hasta “70 (dólares) a las autoridades para gozar de algunas ventajas, como ver televisión y no ser trasladados”, se lee en la nota de prensa publicada en su portal web.

El pasado 6 de febrero este recinto carcelario fue desalojado, según anunció vía Twitter la ministra para Asuntos Penitenciarios, Mirelys Contreras, quien destacó que el desalojo se había logrado de manera pacífica.

La cárcel Yare I era la única de las tres que existen en el Complejo Penitenciario Metropolitano (Yare I, II y III) que no estaba bajo la modalidad del Régimen Penitenciario, una modalidad que impuso el ministerio del sector.

“Ellos (los presos) lo estaban haciendo mal en el penal. A mi hermano, los pranes le estaban cobrando 3 dólares semanales para dejarlo desplazarse por todo el recinto carcelario. Nunca se los dimos, porque nosotros no teníamos ese dinero. Además, él no estaba en condiciones de exigir, porque nadie lo mandó a meterse en problemas”, dijo una fuente al equipo de UVL.

Maltratos

Además de los cobros por “privilegios” en la ya cerrada cárcel de Yare I, los familiares que visitaban a sus reclusos denunciaron recibir malos tratos al ingresar a la penitenciaría.

“Mi primera visita a ese lugar fue traumática, humillante. Me tuve que desnudar, agacharme y pujar, mientras una funcionaria me revisaba. Fue una experiencia vergonzosa. Después de pasar por esta inspección tan rigurosa, me pregunto: ¿De dónde salen las armas que están en poder de los presos?”, dijo una persona UVL.

Además, aseguró a la ONG que al entrar al recinto penitenciario observó cómo reclusos se desplazaban por el penal con armas de fuego.

“No te asustes, que no te harán nada, solo están cuidando la zona”, dijo el recluso a su familiar que lo visitaba.

Ante el cierre de la cárcel de Yare I, algunos familiares han mostrado su preocupación por no saber a qué centros penitenciarios serán trasladados sus familiares.

Para la primera semana de febrero de 2022, en este penal había 850 presos, según confirmó la ministra Contreras. De esta población penitenciaria, a 70 dejaron en libertad y al resto los reubicaron en: 120 en Yare II; 120 en Yare III; 150 en el Internado Judicial Rodeo II y 152 en El Rodeo III. También trasladaron 34 privados al Centro de Formación Hombre Nuevo Simón Bolívar y 27 al Centro de Formación Libertador, ubicado en el estado Carabobo.

Con información de UVL