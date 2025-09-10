El inicio del período administrativo en los planteles educativos de Venezuela, programado por el Ministerio de Educación para el 8 de septiembre, sigue generando controversia entre el gremio docente y las autoridades.

Según el ministro Héctor Rodríguez, esta fase inicial incluye actividades de planificación, acondicionamiento de escuelas y una reunión virtual con docentes, administrativos, obreros, estudiantes y familias para presentar el calendario escolar 2025-2026. Sin embargo, la incorporación de los maestros no ha sido un proceso uniforme, marcada por tensiones y reclamos gremiales.

Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), expresó su rechazo a la fecha de inicio, al argumentar que los docentes aún se encuentran en período de vacaciones, un derecho respaldado por la legislación venezolana.

“Nuestra incorporación está prevista para el 16 de septiembre, y así lo haremos respetando las leyes”, afirmó Márquez.

La representante de los docentes indicó que aún el gremio está a la espera de una inmediata reunión con los ministros de Educación y el Trabajo, en la que buscan plantear la urgencia del aumento de salarios y mejoras contractuales para el magisterio.

¿Han acatado el llamado del Ministerio?

En publicaciones en redes sociales, el Ministerio de Educación sostiene que el arranque administrativo avanza según lo planificado.

En algunas escuelas de la capital, el panorama es el mismo: puertas cerradas y visiblemente poco personal, en su mayoría obrero, trabajando en la limpieza y refacción de algunos espacios.

Hasta el momento, no se ha reportado un balance oficial sobre la asistencia docente a nivel nacional, dejando en incertidumbre el impacto de esta controversia en el inicio del año escolar.

«Nuestros maestros y maestras de Venezuela participaron en una sesión de formación online enfocada al área de la Identidad, la cual abarca Ciencias Sociales, Historia, Geografía y Ciudadanía. Los días siguientes estaremos desarrollando las temáticas de Ciencias Naturales (martes), Lenguaje (miércoles) y Matemáticas (jueves). El viernes cerraremos este ciclo formativo con la disertación sobre los retos del nuevo año escolar», dijo el viceministro de Educación, Alejandro López.

Organizaciones docentes como el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR) califican la convocatoria del 8 de septiembre como una violación al reglamento, mientras que Hilda Peña, del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvemal) en el estado Lara, pidió que no se tomen represalias contra los docentes que optaron por no presentarse a esos llamados.

«Han sido muy, pero muy pocos, los docentes que acataron el llamado del ministro. Quizás los que están más identificados con el gobierno. Pero la mayoría haremos cumplir la ley que nos ampara y dice que el 16 es el primer día de clases y de trabajo para los docentes», indicó una representante del gremio.