Piden a Consejo de Derechos Humanos renueve comisión investigadora para Venezuela

Varias organizaciones pidieron este miércoles al Consejo de Derechos Humanos que renueve en su próxima sesión del lunes el mandato del grupo de expertos que creó para investigar las violaciones en Venezuela.



«Pedimos que se extienda dos años el mandato de los expertos para que profundicen sus investigaciones. Las violaciones de derechos humanos en Venezuela continúan, es un esfuerzo que hay que hacer para salvar vidas», dijo la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara.



«La situación podría ser todavía peor sin ellos», aseguró la activista, quien recordó que habrá elecciones presidenciales en 2024 y que en los periodos previos a comicios «la represión aumenta, con más detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza».



El Consejo de Derechos Humanos escuchará el próximo 26 de septiembre la presentación de un nuevo informe del grupo de expertos, creado hace cuatro años y cuyo mandato expirará en breve, a menos que se apruebe una extensión.

Crímenes de lesa humanidad

El grupo ha presentado anteriormente al Consejo informes sobre el resultado de sus pesquisas, mediante las cuales ha identificado violaciones tan graves en Venezuela que podrían constituir crímenes contra la humanidad y de las que ha considerado responsables a los más altos estamentos del gobierno.



Mantener activo a ese grupo podría ser un incentivo para que el Gobierno de Nicolás Maduro acuda a las negociaciones con la oposición en México, opinó la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, en una videoconferencia de prensa.



«De otro modo, el gobierno no tendría ningún interés en sentarse en la mesa de negociaciones o en hacer concesiones, pues las únicas que se han conseguido en los últimos años han sido a base de presión internacional», señaló.



Asimismo, dijo que el grupo de expertos de la ONU es el único «mecanismo de alerta temprana» que existe en caso de que las violaciones a los derechos humanos se intensifiquen.



Agregó que la continuidad en el trabajo de los expertos también puede conducir al gobernante venezolano de continuar colaborando con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.



Maduro y la ex alta comisionada Michelle Bachelet firmaron en septiembre de 2019 un acuerdo de cooperación, aunque sus términos y vigencia se han mantenido en reserva.



Las onegés temen que ahora que Bachelet se ha ido el gobierno se niegue a colaborar con su sucesor, cuyo nombre todavía no se conoce.