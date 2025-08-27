La esposa del dirigente opositor Perkins Rocha, María Constanza Cipriani, denunció que el abogado cumple este 27 de agosto un año preso e incomunicado.

«Desde ese momento no lo hemos visto ni lo hemos escuchado. Su vida, su libertad y sus derechos están en manos de otros», afirmó en X Cipriani sobre el encarcelamiento del asesor de la Plataforma Unitaria Democrática, el Comando Con Venezuela y el partido Vente Venezuela.

Recordó que su arresto se realizó de forma violenta en Caracas, y a pesar de las exigencias de su familia no tienen comunicación con el jurista.

En el video que compartió Cipriani hablan sus hijos que dicen que no ha recibido visitas familiares ni de abogados ni de médicos «que puedan constatar su estado de salud».

Detallan que Rocha tiene una válvula en el cerebro por una hidrocefalia y requiera para ello atención constante, algo que no saben si ocurre donde lo mantienen prisionero, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, definido por organizaciones defensoras de derechos humanos como «un centro de tortura».

«Perkins Rocha no está preso por cometer un crimen, Perkins Rocha está preso por luchar por una Venezuela libre y democrática. Hoy 356 días después seguimos exigiendo su inmediata liberación y recordamos que esta no es solo su lucha, es una lucha de todos por una Venezuela libre, justa y humana», señala otro de sus hijos.

Machado reconoce valentía de Perkins Rocha

La líder opositora María Corina Machado, de quien el abogado es un cercano colaborador, le envió un mensaje a su esposa e hijos en este año de encarcelamiento.

«Querida María Constanza. Hoy, tú, Marcos, Santiago, Mariano y Venezuela entera estamos MUY orgullosos de Perkins, y él, también está orgullosísimo de ti. Te has convertido en su voz y en la de miles de venezolanos presos, desaparecidos, perseguidos por defender la verdad y la justicia. Con inteligencia, valentía y profundo amor, no has descansado un día, luchando por su Libertad», escribió en la red social X.

También publicó un video para enviarle un mensaje de fuerza a Rocha, de respeto y solidaridad.