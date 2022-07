Página del Saime continúa presentando fallas este #13jul

La página web del Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería (Saime) sigue presentando fallas este 13 de julio, reportan usuarios en redes sociales. Señalan que no pueden ingresar a la plataforma, que estuvo caída un mes, aun cuando el organismo aseguró que restableció el acceso el pasado 12 de julio.

No obstante, al intentar entrar desde Google Chrome, el website arroja el famoso error 502 (502 Bad Gateway), indican algunos. Otros informaron que lograron acceder a la página principal a las 3:30 p. m. de este miércoles, pero al seleccionar la opción de servicios aparece una pantalla de mantenimiento.

Cientos de venezolanos se quejan a través de Twitter y exigen a la cuenta oficial del ente de identificación (@VenezuelaSaime) una respuesta a la situación. Desde el 17 de julio, distintas personas han denunciado haberse quedado atrapadas en territorio nacional debido a la falla del sistema. Otros no han podido siquiera obtener cédulas de identidad.

La organización Acceso a la Justicia alertó que el problema del Saime trae como consecuencia la violación a varios de los derechos humanos fundamentales.

«Afecta el derecho al libre tránsito porque los venezolanos sin pasaporte no pueden salir del país. Esto, a su vez, afecta el derecho a la reunificación familiar, tomando en cuenta que somos un país con una migración de más de 6 millones de personas», publicó el 12 de julio.

Yo contándole a my gringo boss que la página del SAIME está caída y que por eso no tengo pasaporte:



Él: So you are a prisoner in your country??? Lol. — Ana Milagros Parra (@amilagrosparra) July 13, 2022

Esperemos que la promesa del restablecimiento de la página del SAIME, que todavía no ocurre, no sea como cuando nos dijeron en el 2010 que se iba a arregla el sistema eléctrico #SAIMEcaido — Alí Daniels (@alijdaniels) July 13, 2022

Una respuesta tardía del Saime

Desde hace cuatro semanas, en las oficinas del Saime en Caracas no se realizan trámites de pasaportes o cédulas debido a una falla en el sistema operativo del organismo, sin que su director general, Gustavo Vizcaíno, se pronunciara al respecto.

Tras un mes en silencio y en medio de las quejas de usuarios, la oficina de identificación y extranjería emitió un comunicado la noche del 12 de julio donde afirmó que su servicio había sido víctima de un «bloqueo tecnológico». Sin embargo, no aportó detalles sobre las causas de la caída.

En el texto, el Saime señala que instaló un nuevo sistema que es “libre de ataduras tecnológicas extranjeras que han servido para afectar al pueblo venezolano”. No ofreció información sobre cambios en la nueva plataforma o cuál es la empresa o proveedor que la proporciona.

El periodista Brian Vidal escribió para Primer Informe, el 7 de julio, que la empresa que presuntamente se ve involucrada en la restitución de la página se llama ExCle, quien tiene oficinas en tres países de Suramérica y también está relacionada con la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, hasta el 13 de julio, la firma no ha confirmado o desmentido la información.

Explicaciones al exterior

«Tuve que mandar un correo con capturas de pantalla, notas de prensa y una explicación un para que mis jefes me creyeran que no puedo salir de Venezuela porque la página del Saime no responde», contó Iraima Martínez* a Efecto Cocuyo este 13 de julio. Desde 2018 vive en Costa Rica, pero volvió a concretar la venta de un departamento y a aprovechar de renovar cédula y pasaporte en mayo de 2022.

Es solo una de los miles de afectados por la caída del sistema del organismo de identificación. Otros como Luis Rojas* perdieron sus trabajos en el extranjero. Rojas sopesa la idea de irse por tierra, a pesar del dinero y el esfuerzo que supone volver a Chile en esas condiciones.

«Todo el dinero que me traje ya se me está acabando y creo que me va a tocar salir por tierra. Esto es casi un viacrucis. Con el anuncio de ayer, me voy a esperar unos días. Pero no voy a aguantar otro mes», puntualizó.