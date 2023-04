Defensores de derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales celebraron la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que no aplace la investigación en Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, luego de que gobierno de Nicolás Maduro intentara negar que en el país se cometieron dichos delitos.

El 30 de marzo Khan desestimó todos los alegatos del gobierno y se negó a la solicitud de detener el proceso de investigación al considerar que no existe justificación alguna para hacerlo. Voceros y representantes de organizaciones como Acceso a la Justicia y Provea compartieron sus apreciaciones en redes sociales este 1 de abril.

«La estructura del sistema de «justicia» venezolano está alineada para garantizar impunidad creando condiciones para que los crímenes persistan. Por eso debe continuar la investigación de la @IntlCrimCourt @KarimKhanQC única esperanza de que los responsables rindan cuentas», publicó Marino Alvarado, director de exigibilidad de Provea, en su cuenta oficial de Twitter.

El coordinador general de esta organización, Rafael Uzcátegui, afirmó que uno de los argumentos era de Miraflores era que la fiscalía de la CPI violaba el debido proceso.

El activista dijo que el fiscal les respondió que «las autoridades (venezolanas) no han demostrado que se hayan o estén realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales creíbles».

Argumentos demoledores

Por otro lado, Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, comentó que los argumentos de la fiscalía son demoledores y lo que hace es poner en evidencia la «pobreza argumental del gobierno».

«Que no ha demostrado que ha juzgado a los responsables de lesa humanidad, que no ha demostrado que los ha sancionado de acuerdo como lo tiene que hacer y que no ha demostrado que está investigando de manera profunda estos casos», dijo. «Solicitamos a la sala que declare que continúe la investigación».

NICOLAS: Van por ti y tu estructura Criminal. Ña Planificación de la Represión y los Crimenes que has cometido contra los venezolanos son tan evidentes que no tienen vuelta atrás, por mucho que hagas para esconder TU CULPA. — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) April 1, 2023

La abogada Tamara Suju, delegada de World Association of Jurists (WJA) ante la CPI, reiteró que en Venezuela no se están llevando a cabo los juicios contra los culpables de cometer torturas, asesinatos y otros actos violento contra la población.

«Nicolás: Van por ti y tu estructura criminal. La planificación de la represión y los crímenes que has cometido contra los venezolanos son tan evidentes que no tienen vuelta atrás, por mucho que hagas para esconder tu culpa», publicó este sábado.

Te puede interesar: Fiscal de la CPI rechaza aplazar investigación sobre Venezuela y afirma que hubo ataques contra la población

El fiscal desmiente al gobierno

A pesar de los múltiples argumentos del gobierno de Maduro, el fiscal rechazó cualquier intento de restar gravedad a los delitos que se investigan. Así mismo, Khan afirmó que no hubo ningún caso aislado y que las autoridades venezolanas no han cumplido con la tarea de llevar a cabo procesos penales en el país.

Agregó que hay un «ataque sistemático contra una población civil en cumplimiento o en apoyo de una política de Estado».

La Corte Penal Internacional habilitó a finales de 2022 un formulario online para que las víctimas en Venezuela expusieran sus casos de manera segura. El 13 de marzo de 2023, la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Secretaría (SRPV) informó que recibió más de 2.000 respuestas. ONG en el territorio nacional siguen solicitando la reanudación de la investigación a la brevedad.