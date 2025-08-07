La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que la restricción de ingreso de alimentos para los presos políticos en El Helicoide pone en riesgo la salud de estas personas.

A través de un boletín de prensa, la organización no gubernamental rechazó esta medida que informaron los familiares de las personas presas por motivos políticos en una de las principales sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«Este fin de semana, familiares de los presos políticos recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), mejor conocido como el centro de torturas de El Helicoide en Caracas, recibieron la alarmante noticia de que solo podrán llevar alimentos a sus seres queridos una vez por semana, lo que representa un severo retroceso que podría agravar las condiciones de salud de los detenidos, muchos de los cuales requieren dietas específicas por problemas médicos», advirtió la ONG.

Recordaron que la limitación de entregar alimentos un solo día por semana, la instrucción que recibieron los familiares, atenta contra el derecho a la alimentación de los privados de libertad, quienes ya sufren un entorno encarcelario hostil.

«Otra preocupación urgente es el acceso al agua potable. Anteriormente, los familiares llevaban garrafones para suplir esta necesidad básica, pero con la nueva regulación, el ingreso de agua se verá severamente limitado, exponiendo aún más a los presos a riesgos sanitarios», alertaron.

El OVP citó declaraciones de un familiar quien dijo que no saben si la decisión obedece a un «castigo», además de definirla como un «caos», tanto para las familias como para los reclusos y reclusas en ese centro.

Podrán llevar comida sólo los viernes en un horario específico

A la par de que solo podrán ingresar alimentos y paquetería (artículos de higiene personal) solo los días viernes, también impusieron un horario: se hará entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

«A ellos no les basta con tener a nuestros familiares incomunicados, algunos sin visita o tan siquiera una llamada, sino que también, al momento de llevar los alimentos, nos sentimos humilladas y vejadas”, contó una familiar al Observatorio.

La ONG condenó la decisión que definió como una «severa violación» de los derechos humanos de las y los presos políticos en El Helicoide.

«Ante estos hechos estamos informando a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Asimismo, exigimos el cese inmediato del aislamiento prolongado y de las restricciones que limitan el acceso a atención médica adecuada, la comunicación con abogados de confianza y la posibilidad de visitas regulares», manifestó la ONG en su nota de prensa.