Delia Salinas, periodista y nieta del profesor Pedro José Salinas, a través de un video y un comunicado, desmintió las noticias que se han divulgado “sin autorización de nuestra familia sobre el fallecimiento, abandono e, incluso, desnutrición de mi abuelo. Él se encuentra estable, está en recuperación y siendo atendido por los médicos venezolanos”.

Pedro José Salinas, fue encontrado por los Bomberos Universitarios el pasado domingo 23 de enero, en su residencia ubicada en el Paseo La Feria en Mérida, junto al cadáver de su esposa y también profesional universitaria Ysbelia Hernández.

Según las primeras versiones, Salinas, de 81 años de edad, fue rescatado por los efectivos bomberiles luego de que vecinos cercanos escucharon gritos de “ayuda” provenientes del apartamento donde habita el profesor de la Universidad de los Andes (ULA).

Tras los hechos, la nieta de los docentes, Delia Salinas narró otra versión: “Lamentablemente tuvo que ser rescatado por los Bomberos de la ULA quienes acudieron al llamado de mi madre desde España, y nos dieron la terrible noticia el pasado domingo 23 de enero alrededor de las 10:30 a.m. hora Venezuela”.

La comunicadora denunció que, anteriormente, su mamá se había comunicado con los Bomberos de Mérida, desde las 3:31 a.m. hora local, “quienes por diversas circunstancias demoraron el rescate. Es importante destacar que un funcionario nos dio detalles no corroborados alegando que ambos estaban con vida. Valga la salvedad que tenemos el nombre del funcionario. Sin embargo, no queremos continuar un mensaje de odio, pero sí lo notificamos para que tomen acciones dentro del cuerpo de bomberos y no se repita esta situación con futuras víctimas”.

Salinas, en su comunicado, criticó que algunos medios de comunicación y periodista se hicieran eco de “hechos falsos” y datos privados, como fotos del edificio y desde el apartamento, dirección completa, fotos tipo carnet y nombre completo de las víctimas, poniendo en riesgo la salud y seguridad del profesor.

Agradeció la solidaridad, e invitó a la comunidad a que acuda al acto velatorio de su abuela que se realizará en la funeraria Sagrado Corazón de Jesús, en el salón de oraciones este miércoles 26 de enero.