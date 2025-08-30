Aunque lo estipulan desde hace muchos años en la Ley de Tránsito Terrestre, esta semana organismos del Estado como la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) iniciaron una campaña de concienciación para evitar más accidentes viales protagonizados por motociclistas.

En un esfuerzo conjunto, ambas instituciones anunciaron una serie de medidas preventivas y sancionadoras que entrarán en vigor de manera inmediata. Estas iniciativas responden a las estadísticas preocupantes de 2025, que estiman que en 54 % de las muertes en siniestros de tránsito, solo en julio, están involucrados motorizados y sus pasajeros.

Esta misma semana, el presidente del INTT, Luis Granko, y el fiscal general Tarek William Saab, enfatizaron que el objetivo es fomentar una «cultura de responsabilidad vial» sin comprometer la movilidad diaria de los ciudadanos.

Cómo se llama la campaña y qué busca

La campaña, bautizada como «Si enciendes tu moto, no apagues tu vida», la lanzó el pasado 26 de agosto el fiscal Saab, e incluye difusión a través de televisión, cine, prensa y pancartas en todo el territorio nacional, de campañas de sensibilización a los conductores de motos sobre el respeto a los semáforos, el uso obligatorio de cascos para conductor y pasajero, y la prohibición de maniobras imprudentes como el exceso de velocidad o las conocidas «motopiruetas«.

Saab, durante el anuncio, destacó que se han habilitado 24 fiscalías especializadas y desplegado más de 300 funcionarios para vigilar el cumplimiento de estas medidas, que se integrarán al plan nacional «Conduce por la vida» iniciado en febrero por el Intt.

«La imprudencia no solo pone en riesgo al motorizado, sino a peatones y otros usuarios; es hora de actuar con firmeza«, declaró el fiscal tras recordar que reincidentes enfrentarán procesos penales por homicidio culposo si sus acciones causan daños graves.

Las multas oscilan entre 1 y 10 unidades tributarias, con suspensiones de licencias hasta por 6 meses y retención de vehículos por 90 días, según la Ley de Transporte Terrestre.

Qué se sancionará

Además de los excesos de velocidad y conducción imprudente, los organismos de tránsito y seguridad llamarán la atención en tres aspectos fundamentales:

Uso de casco no adecuado: Se consideran peligrosos y se estiman prohibirlos los llamados cascos «Sandoval». La propia Ley de Tránsito, en su Reglamento (artículo 164), establece la obligatoriedad del uso de cascos protectores homologados para el conductor y el pasajero, que brinden protección total al cráneo. Saab recomendó la utilización mínima del tipo semintegral.

No motopiruetas: Saab calificó esta peligrosa práctica como una «moda» que debe detenerse de inmediato. Insistió en que está prohibida y dio instrucciones para que quienes la realicen sean detenidos.

No niños: También establecido en la Ley, queda prohibido el traslado como pasajeros en motos de niños menores de 10 años de edad.

Estadísticas fatales

Ssegún datos del Observatorio de Seguridad Vial, de la ONG Paz Activa, que aplaude estas medidas, solo en julio pasado se registraron 119 fallecimientos por accidentes de tránsito en Venezuela.

Los motorizados encabezaron la lista de víctimas mortales con un 54 % del total de víctimas, seguidos por conductores de vehículos (19%), peatones (12%), pasajeros de motos (7%), ocupantes de carros (4%), ciclistas (3%) y pasajeros de autobuses (1%).

En cuanto a los heridos, la organización señaló que 71,8% fueron hombres y el 28,2%, mujeres. El grupo de edad más afectado se ubicó entre 10 y 24 años, incluyendo menores de 17.