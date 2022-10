«Necesitamos un techo: todo lo perdimos», dicen afectados por derrumbe en Los Frailes de Catia

La lluvia sigue causando estragos en la capital de Venezuela: al menos seis casas colapsaron y otras cinco quedaron en riesgo en la calle El Porvenir de Los Frailes de Catia, sector Macayapa, en el municipio Libertador del Área Metropolitana de Caracas.

Las viviendas comenzaron a ceder desde el miércoles 26 de octubre, informaron vecinos. 26 personas resultaron afectadas directamente y para este 30 de octubre todavía intentaban rescatar algunos enseres.

Un grupo de 26 personas perdieron sus viviendas

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, realizó un recorrido por las zonas afectadas en Los Frailes el sábado 29 de octubre para identificar los daños. De acuerdo con datos del jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, 25 hogares se desplomaron en Macayapa, parroquia Sucre, y otras 52 están a punto de caerse.

«Nos hemos estado quedando en casas de amigos y primos, pero ya no tenemos a dónde ir. No tenemos nada y estamos esperando solución a ver si nos mandan para un refugio. Yo no puedo trabajar ahorita porque tengo cuatro meses de embarazo y es de alto riesgo. Necesitamos urgente un techo: todo lo perdimos», dijo Dariheisy Bracamonte, una de las perjudicadas por el derrumbe, a Efecto Cocuyo este domingo 30 de octubre.

Las lluvias provocaron deslizamientos desde el miércoles 26 de octubre

A principios de octubre autoridades y miembros de Protección Civil habían avisado que las estructuras podrían derrumbarse por la fuerza de los aguaceros, informó Odalys Rondón, jefa de comunidad en Macayapa.

«No hubo heridos ni muertos. Todos los que vivían aquí estaban claros que esas casas estaban en peligro, porque atrás tienen un barranco«, expresó Rondón.

Con lo poco que pudieron rescatar, ahora tienen los enseres en la calle

Las respuestas del gobierno

Durante la noche del viernes, a Marian Mellado la enviaron junto a su familia a la escuela Tulio Febres Cordero para refugiarse. De su casa no quedó casi nada y apenas pudo salvar alguna ropa y objetos de su hija de dos años. A causa de la humedad y el frío, la niña presenta un cuadro de bronquitis que preocupa a su madre.

«Gracias a Dios nos dio chance de salir antes de que se cayera todo. Pero perdimos hasta los teléfonos. Estamos esperando a ver que nos dicen», señaló Mellado. Indicó que fue reubicada en la avenida Sucre hasta nuevo aviso. «Ahí nos dieron un cuartico para meter las cosas que logramos salvar». Marian Mellado, damnificada

De acuerdo con Rondón, Rodríguez prometió prestar apoyo a todos los afectados. Algunos están en refugios en La Guaira (antes estado Vargas), comentó.

La entidad también ha sufrido afectaciones por las intensas tormentas de los últimos días.

«Estamos sacando a la gente que está en alto riesgo a refugios solidarios mientras tanto. Los que perdieron todo van a refugios transitorios», explicó María García, jefa de calle.

Para el mediodía de este domingo había miembros de Protección Civil y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Los Frailes, así como funcionarios de la jefatura de gobierno de Distrito Capital, que tomaban datos de los perjudicados.

Los efectivos vigilaban a las decenas de hombres y mujeres que buscaban encontrar enseres aún en buen estado, tras el colapso de sus hogares.

Demoliciones arbitrarias

Las familias que permanecen en riesgo en cinco casas en la calle El Porvenir se niegan a abandonar sus viviendas, aunque las grietas son cada vez más visibles en las paredes y el suelo. Afirman que no tienen a dónde irse, no les han dado información sobre los refugios a los que serán adjudicados y que representantes de la comunidad no ofrecen respuesta.

Desde hace un par de semanas los niños duermen en casas de vecinos, al igual que los adultos mayores y las personas con discapacidad. Habitantes también denunciaron que obreros y funcionarios estatales intentaron demoler sus casas de forma arbitraria.

«Cuando hacen el censo, a nosotros no nos censaron porque no perdimos las casas. Le dieron prioridad a las que sí. Luego empezaron a demoler las casas que se cayeron y nos dijeron a nosotros que sacáramos los corotos. ¿Cómo me vas a decir que me vas a demoler la casa si antes me explicaste que no la iban a censar», dijo Magle Parra, una de las afectadas.

Indicó que las personas que viven en las casas a punto de ceder no se irán sin un informe o aval del Estado.

«¿Después a quién le voy a reclamar? ¿A quién le voy a decir: me tumbaron la casa? Me van a pedir el censo o una constancia de que me demolieron la casa. Si no aparezco en sistema, ¿quién me va a responder?» Magle Parra

A pesar de las advertencias del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología sobre las próximas lluvias en el país, ninguno de los propietarios de las viviendas piensa dejarlas abandonadas.

«No nos podemos ir a refugios porque todo está colapsado y porque tenemos todas nuestras cosas aquí. ¿Van a tumbar la casa encima de los corotos?», puntualizó Moraima Márquez, vecina del sector.