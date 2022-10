El lodo cubre escaleras, entradas y caminos. Para el 29 de octubre, parece engullir poco a poco el sector Luisa Cáceres de Arismendi, Portón Azul, en el kilómetro 13 en Hoyo de La Puerta. Es la consecuencia de los aguaceros que ha caído en Caracas y, en general, varias regiones de Venezuela durante las últimas semanas.

Cuando arrecia la lluvia, una quebrada cercana se desborda y el agua arrastra tierra y escombros desde otras áreas hasta la pequeña comunidad, perteneciente al municipio Baruta y ubicada al este de la capital.

Hay al menos 15 familias y 70 personas afectadas: los más pequeños faltan a la escuela porque las rutas marcadas desaparecieron, las casas se agrietaron, el barro embadurna muros y suelos, casi nadie puede conciliar el sueño durante la noche y un tos seca ha empezado a extenderse entre algunos jóvenes.

Las calles quedan llenas de lodo. Foto: Miguel Rodríguez

Las precipitaciones del viernes 28 de octubre atemorizaron a los vecinos. Los adultos tomaron a todos los niños del lugar y los llevaron a una casa cercana y deshabitada temporalmente, debido a que sus dueños originales están en Colombia. Cerraron puertas y ventanas para resguardarlos.

«Es porque es la casa que está menos afectada y no queda en medio de donde cae el agua y la tierra. Todos los niños durmieron ahí», apuntó Alexis Jiménez, habitante de la comunidad.

La mañana de este sábado, varios hombres y adolescentes se dedicaban a quitar el lodo de la entrada del sector, bajo un cielo lleno de nubes. Dijeron a Efecto Cocuyo que han limpiado el mismo sitio durante más de quince días seguidos. Aseguran que, aunque Protección Civil se acerca cada vez que llueve, el Estado no les ofrece soluciones al problema.

Los deslizamientos son frecuentes con las precipitaciones. Foto: Miguel Rodríguez

Un canal desviado

La acumulación del fango en Luisa Cáceres de Arismendi comenzó a ser un riesgo desde 2016, pero las últimas lluvias han agudizado la situación. Un tubo partido, un muro caído en las zonas altas y el desvío de un canal en los sectores de Laurel, La Pared y Bolívar causan que el agua pase sin control y arrastre la tierra que se le atraviese incluso hasta la Autopista Regional del Centro (ARC).

«La misma gente de arriba tenía el problema que nosotros teníamos y desviaron el canal del agua, y ahora se han derrumbado muchos cerros de arriba y todo eso cae aquí», expresó Carmen Díaz, de 63 años.

Rafael Machado, otro de los habitantes del área, estuvo a punto de terminar tapiado hace dos semanas, por la fuerza con la que el lodo inundó la calle en bajada. Los vecinos tuvieron que ayudar a sacarlo. Tiene los ojos rojizos y dos manchas oscuras que le ensombrecen el gesto: no ha logrado conciliar el sueño por una quincena, por el temor a despertar bajo metros de barros.

«Se han venido varias casas de arriba que estaban construidas en el cerro. Poco a poco se acumuló basura también y eso se vino«, dijo Machado. Ha resuelto construir una pequeña barricada en su puerta, para que el agua y la tierra no ingresen a su hogar.

«El día después que me rescataron de la casa, yo limpié y saqué más de 30 tobos de lodo», contó.

Peldaños resbaladizos

Decenas de cartas han sido enviadas a la gobernación de Miranda y la alcaldía de Baruta, afirman los habitantes de Luisa Cáceres de Arismendi. No obstante, el Estado se mantiene en silencio. Vecinos aseguran que no se moverán de sus casas, a pesar de que el agua se filtre cada vez más y las capas de fango se multipliquen con las lluvias. Pedazos de terrenos aledaños también están a punto de ceder.

«La primera vez, en 2016, nos mandaron a desalojar. Nos dieron un refugio en El Limón. Pero nosotros no quisimos. En ese tiempo en los refugios estaban tocando a las niñas y nosotros tenemos niñas, así que decidimos no irnos». Vecino en hoyo de la puerta

Para acceder a algunas zonas del sector hay que ir por escaleras irregulares e improvisadas. Son más de 20 peldaños hechos con cajas de cerveza enterradas, pedazos de cerámica y piedras resbaladizas. Cada vez se ven menos: desaparecen tragados por el barro. Subir es un ejercicio de concentración. Padres se preocupan por los niños chiquitos, aunque afirman que ya se han acostumbrado a las precarias escalinatas.

«Lo que nos han dicho es que nos salgamos, que busquemos algo por nuestra propia cuenta. Pero si tuviésemos dónde irnos, ya lo habríamos hecho hace muchos años», dijo Adriana Castellanos, cuyas hijas pequeñas presentan cuadros de asma.

Piden auxilio en el kilómetro 12

A pocos metros del kilómetro 13, el número 12 de Hoyo de La Puerta no se encuentra en mejores condiciones. El 8 de octubre, el derrumbe de una casa en la calle El Milagro mató a una mujer embarazada, identificada como Verónica Rodríguez, de 25 años. Otras seis familias también resultaron afectadas por las lluvias y caídas de escombros.

En el sector, llamado Las Palmeras, huele a tierra y hierba húmeda. Para este sábado, 89 familias permanecen en un silencio tenso, mirando de reojo las nubes negras en el cielo.

Vecinos se quejan de la poca atención del Estado a la situación. El terreno que rodea el sitio y que incluso forma parte de la autopista está agrietándose, como si fuese a colapsar en cualquier momento. Todavía quedan rastros de piedras y escombros.

«Desde aquí se puede ver el movimiento de tierra de la autopista. ¿Van a esperar que ese tramo caiga y se desbarranquen varios carros para actuar? A eso no le están prestando atención», apuntó David Yajure, jefe de calle.

Una casa cedió por las lluvias de las últimas semanas. Foto: Miguel Rodríguez

Comentó que otras casas están en riesgo de caerse y que los residentes viven pendientes del clima, en especial durante las noches.

«Protección Civil y los bomberos se fueron cuando se fue el gobernador. Solo vinieron por las fotos. Esto se ha limpiado por la gente de la comunidad, que nos organizamos», agregó.

Madres en riesgo en Hoyo de La Puerta

Ruthjireth Pérez tiene 17 años y un bebé de dos meses en brazos. Cuando comienza a lloviznar en el kilómetro 12, sale con el niño hasta la casa del vecino Pedro Vallés, que es más segura que la suya. Protección Civil le ha dicho que tiene que desalojar su vivienda desde el día que murió Verónica Rodríguez. No obstante, no ha sido llevada a ningún refugio, por lo que no sabe a dónde irse.

«Aquí vivimos cinco personas. Aunque no sé si me iría a un refugio con el niño», indicó a Efecto Cocuyo.

Vallés apuntó que ninguna de las cartas y las solicitudes de ayuda a la alcaldía o la gobernación ha sido respondida hasta los momentos.

«Si han enviado y no dicen nada. Cuando vienen los periodistas, salimos en las noticias. Pero en la televisión cortan lo que uno expresa», dijo.

Las precipitaciones continuarán en Venezuela, lo que preocupa a aquellos que viven en sectores vulnerables como Hoy de La Puerta. El pasado 28 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este fin de semana las lluvias afectarán a los estados Lara, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Vargas, Distrito Capital y Miranda. Igualmente, hacia la zona del Guárico, los estados Sucre, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro y Bolívar.

El gobierno de Nicolás Maduro contabilizó unas 26 mil familias damnificadas en diferentes regiones del territorio nacional en lo que va de 2022. Al menos 89 personas han fallecido en once entidades del país.