Falla de mensajería en Movilnet afecta operaciones bancarias de los usuarios

Usuarios de redes sociales han denunciado que las fallas en el envío y recepción de mensajería de texto, llamadas y datos móviles de la compañía pública Movilnet persisten, afectando sus comunicaciones y hasta sus operaciones bancarias.

«Sigo sin poder enviar mensajes de texto quién puede ayudar a solucionar a dónde ir. Por favor, necesito mover dinero y no puedo hacerlo porque no recibo el código que me llega por mensaje de texto????», publicó este miércoles 8 de diciembre una usuario en Twitter.

@MovilnetUsuario @movilnet_ve @moviln @servicios_416 @Info_Movilnet @NicolasMaduro sigo sin poder enviar mensajes de texto quién puede ayudar a solucionar a dónde ir porfavor necesito mover dinero y no puedo hacerlo pirque no recibo el código que me llega por mensaje de texto???? — ODNARA (@odnara) December 8, 2021

La empresa estatal de telecomunicaciones Movilnet informó el pasado 6 de diciembre que su servicio de envío y recepción de mensajería de textos (SMS) presentó una afectación. La información fue difundida por Twitter, pero no se ofrecieron más detalles sobre la falla, el estatus de su reparación o las zonas afectadas.

Ofrecieron disculpas a sus usuarios y clientes por las molestias ocasionadas y hasta la fecha, 8 de diciembre, no han ofrecido actualizaciones. No obstante, los usuarios denuncian que las fallas se reportan desde hace más de una semana, en varios estados del país, y que persisten al momento de esta publicación.

#MovilnetInforma 📣 | En este momento presentamos una afectación en el envío y recepción de mensajería de texto (SMS).



Nuestro equipo se encuentra comprometido trabajando para la pronta resolución del servicio.



Ofrecemos sinceras disculpas por las molestias ocasionadas. pic.twitter.com/8pCmYNqp4R — Somos Movilnet (@SomosMovilnet_) December 6, 2021

«Buenas tardes podrían decir cuando se va a solventar el problema de mensajería de texto que no recibo mensajes mucho menos envío y se necesita ya que el numero es el que esta asociado a los bancos y otros servicios», publicó Aquiles Rodríguez como respuesta a una reciente publicación de la empresa.

buenas tardes podrian decir cuando se va a solventar el problema de mensajeria de texto que no recibo mensajes y mucho menos envio y se necesita ya que el numero es el que esta asociado a los bancos y otros servivios — aquiles rodriguez (@aquiles2603) December 8, 2021

Esta no es la primera vez que los usuarios de esta empresa de telecomunicaciones, de las más económicas del mercado, se quejan de su mal servicio. Al contario, constantemente denuncian problemas para recargar saldo, aumento de tarifas sin previo aviso, pérdidas de líneas telefónicas, pésimo servicio al cliente y problemas de cobertura.

Movilnet se lanzó en el año de 1992 como una filial de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (Cantv) para prestar el servicio de telefonía móvil en el país. Actualmente es una de las empresas del conglomerado del sector público y hasta el año 2014 era como la principal proveedora de telefonía móvil en el territorio venezolano.