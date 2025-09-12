El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, aseguró este 12 de septiembre que más de 110.000 niños y jóvenes que estaban fuera del sistema educativo regresarán a clases este lunes 15 de septiembre, cuando su despacho tiene previsto sea el primer día del año escolar 2025-2026.

Durante el cierre del llamado Plan Nacional de Formación Docente, que se hizo de manera telemática, Rodríguez hizo un llamado a todos los directores y docentes a que se elimine la burocracia e inscriban a todos los alumnos.

«Cero burocracia. La prioridad es inscribir a cada niño y joven, sin importar si les faltan documentos o útiles. El compromiso es brindarles el apoyo y acompañamiento necesario para que no abandonen el aula», dijo en su discurso que se transmitió en plataformas digitales.

¿Prohibir celulares en escuelas?

Rodríguez, asimismo, exhortó este viernes a padres, madres, docentes y a la sociedad toda a tomar medidas sobre el uso de redes sociales y de pantallas en general en los menores de edad.

“Las redes sociales, las pantallas, son un problema creciente que afecta a nuestros hijos. Muchos opinan que parte de la solución es que se prohíba el uso de teléfonos en las escuelas; podríamos debatirlo, pero pongo sobre la mesa esta reflexión: el niño y la niña pasa sólo cinco horas en la escuela, el resto del tiempo lo pasa en su casa, con su familia. Ellos no usan el teléfono en clases, lo usan es cuando está fuera de la escuela”, argumentó.

Agregó que una eventual decisión de prohibir el uso de teléfonos en las escuelas y liceos es una decisión que se debe tomar con la comunidad educativa y nacional.

Lo que no dijo

Aunque muchos lo solicitaban, trabajadores de la enseñanza que vieron su discurso en YouTube o las réplicas en otras redes sociales, durante este viernes el ministro Rodríguez no se refirió a temas importantes, como un aumento de salario para los docentes.

«Hable sobre los salarios»…»Para una mejor educación, mejores sueldos»… “Lo fundamental no lo habla»; se leía en los comentarios de las plataformas digitales donde se replicaron el mensaje del ministro.

Tampoco el alto funcionario hizo mención de si el plan de adelantar el periodo laboral de los maestros esta semana funcionó o si hubo caso omiso de los trabajadores de la enseñanza por estar aún de vacaciones hasta el 16 de septiembre próximo.