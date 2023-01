Metro de Caracas cobra 2 bolívares desde este 28 de enero

A partir de este sábado 28 de enero, la compañía Metro de Caracas, comenzará a cobrar 2 bolívares por cada traslado de pasajero, según recordó la empresa estatal.

“Informamos a nuestros usuarios y usuarias que a partir del sábado 28 de enero el valor del viaje en nuestro sistema será de Bs. 2. ¡Contamos con su apoyo para seguir mejorando!”, se lee en una publicación de la compañía ferroviaria en la red social Twitter.

Informamos a nuestros usuarios y usuarias que a partir del sábado 28 de enero el valor del viaje en nuestro sistema será de Bs. 2.

¡Contamos con su apoyo para seguir mejorando!

Ante el incremento de la tarifa, la organización Metro Comunidad, que reúne a trabajadores activos y jubilados de la empresa estatal, expresó su preocupación por no conocer si el incremento de tarifas también aplicará para los sistemas Metrobús, BusCaracas, MetroCable y CableTren.

“No vimos nada alusivo a las personas discapacitadas. ¿Deberán presentar algún carnet y su cédula que certifique su discapacidad para pasar gratis o todo se dejará a discreción del miliciano u operador encargado del torniquete liberado o puerta de servicio?”, se lee en el tuit de Metro Comunidad.

Qué pasa en el Metro de Caracas

En múltiples ocasiones usuarios del servicio de transporte masivo denunciaron que en las cabinas de las estaciones no siempre se vendían las tarjetas para poder ingresar al sistema.

“En dos ocasiones intenté comprar una tarjeta, pero los operadores me decían que no tenían punto de venta, o que simplemente no había tarjeta, a pesar de eso no me dejaban ingresar y la solución era que le pidiera a otro usuario que me prestara su tarjeta para pasarla por el torniquete”, dijo una fuente a Efecto Cocuyo.

Lento el servicio de @MetroLTe teniendo dos taquillas solo una funciona, la cola crece cuando los usuarios pagan con Tdd, no tratan de agilizar la cola con quiénes van a cancelar en efectivo. @DiarioAvance @farith15 @laregionweb @metrocomunidad pic.twitter.com/HkwDOeCnRg — Roosmary Jiménez (@chiquiJ12) January 28, 2023

Recientemente el gobierno nacional realizan trabajos de remodelación de algunas de las estaciones del sistema ferroviario, pero los usuarios se quejan de que los trenes siguen presentando fallas y los retrasos se hacen cada vez más constantes.

Estos cambios los ordenó el propio mandatario Nicolás Maduro a finales del año pasado y ordenó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, encargarse de la supervisión de estas labores.