Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han generado estragos en Cumanacoa (estado Sucre) y Mérida (estado Mérida), con desbordamientos de ríos, inundaciones y daños a infraestructuras.

Estas condiciones son consecuencia de la onda tropical AL98, con 70% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical, y la onda tropical 48, que intensifican las precipitaciones en todo el país, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Inundaciones por desborde de los Dos Ríos

En el municipio Montes, Cumanacoa, estado Sucre, se enfrenta una emergencia parcial tras lluvias torrenciales iniciadas el domingo 19 de octubre y prolongadas hasta la madrugada de este lunes 20.

El río Los Dos Ríos (también conocido como Agua Santa o Manzanares) se desbordó y afectó el balneario homónimo y comunidades cercanas. Además, el río San Juan inundó sectores de la vía Cumaná-Cumanacoa, lo que dificultó el tránsito.

Más de 100 personas han sido afectadas, con viviendas anegadas y vías bloqueadas. Videos compartidos en redes sociales muestran el avance del agua y residentes afanados en poner a salvo pertenencias. No se reportan víctimas fatales, pero la comunidad alertó sobre una respuesta inicial limitada de las autoridades.

Sucre registra, según las autoridades de Protección Civil, acumulados de hasta 50-60 mm en las últimas horas, con nubes cumuliformes, lo cual genera lluvias y descargas eléctricas. El Inameh prevé más precipitaciones esta semana, lo que podría agravar la situación.

Protección Civil y autoridades locales están en alerta, con planes de apoyo activados para asistir a los damnificados y evaluar daños.

Deslizamientos y daños en los Andes

En el estado Mérida las lluvias persistentes desde el fin de semana han causado desbordamientos del río Milla, caída de árboles y deslizamientos en varios municipios. La capital y zonas como Libertador, Campo Elías, Alberto Adriani y Sucre reportan afectaciones significativas, con acumulados de 30-60 mm entre el 18 y 20 de octubre.

Al menos 11 sectores en 4 municipios han sido afectados, con 17 viviendas anegadas y un lesionado reportado por la caída de un árbol. En el municipio Arzobispo Chacón, colapsos viales por deslizamientos rocosos han complicado el acceso. El gobernador Jehyson Guzmán declaró emergencia regional el 18 de octubre, con más de 270 familias en riesgo en 12 municipios.

La Fuerza de Tarea Andes 2025 coordina labores de rescate y restablecimiento de servicios (agua y electricidad). Se han desplegado equipos para despejar vías y asistir a las comunidades.

El Inameh anticipa un aumento de la nubosidad con chubascos y tormentas esta tarde, especialmente en los Andes, lo que mantiene la región en alerta.