Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas han causado estragos en los estados Mérida y Barinas, afectando comunidades, vialidad y servicios públicos.

Las autoridades locales han activado protocolos de emergencia para atender las zonas más afectadas, mientras el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica la continuidad de lluvias con actividad eléctrica en la región andina durante las próximas horas.

Mérida: desbordamientos y daños

En el estado Mérida, las lluvias torrenciales de la tarde y noche del 15 de octubre provocaron el desbordamiento del río Milla en la parroquia homónima del municipio Libertador, alrededor de las 6:00 p.m.

La creciente inundó la vía principal hacia Los Chorros de Milla, afectando viviendas cercanas y dañando el sistema de tuberías de agua potable, según reportes de residentes.

#16Oct…Las lluvias y el aumento de cauce del río Milla destruyó una buena parte del sistema de tuberia de agua potable de las viviendas ubicadas en el margen del mismo..Autoridades realizan los trabajos para tratar de solventar la situación..GP pic.twitter.com/JVPHbXqa8J — Leonardo León (@leoperiodista) October 16, 2025

Aunque el nivel del agua descendió tras el cese de las lluvias, las comunidades enfrentan interrupciones en el suministro de agua mientras equipos municipales trabajan en reparaciones de emergencia.

Además, se reportaron deslizamientos de tierra que obligaron al cierre temporal de la troncal 008, en el tramo de los túneles hacia El Vigía.

En el municipio Campo Elías, particularmente en Ejido, las precipitaciones estuvieron acompañadas de granizo y descargas eléctricas, generando afectaciones en la vialidad, como en la avenida Andrés Bello, donde se registró la caída de árboles.

Llanos en anegación

En el estado Barinas, las lluvias intensas también dejaron su huella, particularmente en el municipio Bolívar. Funcionarios de Protección Civil reportaron una acumulación pluviométrica de 200 metros cúbicos en un lapso de 2 horas y 36 minutos, lo que desencadenó anegaciones y daños en múltiples sectores de la parroquia Barinitas.

El coordinador de riesgo de Protección Civil del municipio, Angel Toro, señaló: «Para el momento hay fuertes precipitaciones en el municipio, con casas afectadas y también con anegación. En los sectores prácticamente que casi toda la parroquia Barinitas».

Las comunidades más impactadas incluyen El Limoncito, San Rafael, Pacheco, Agua Dulce 2, Los Miraflores y Los Próceres, donde se reportan viviendas inundadas y dificultades de acceso.

Con información de prensa regional