El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su boletín meteorológico para este jueves 16 de octubre de 2025, destacando un panorama variable en el territorio venezolano.

Según el informe, durante la madrugada y la mañana se esperan áreas nubladas con formación de células convectivas que generarán lluvias o chubascos, acompañados de actividad eléctrica, especialmente en regiones como Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, la Región Insular, Anzoátegui, Llanos Centrales y Occidentales, Andes, Falcón y Zulia.

En el resto del país, predominarán condiciones de nubosidad parcial y zonas despejadas.Para la tarde y noche, el Inameh prevé un incremento en la nubosidad, con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas, extendiéndose a gran parte del territorio nacional.

Las zonas más afectadas serán Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Llanos Occidentales, Los Andes, Falcón y Zulia, donde las lluvias podrían ser más intensas y frecuentes.

Las autoridades meteorológicas exhortan a la población a mantenerse atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas, asegurando que se informará oportunamente sobre actualizaciones.

Los datos astronómicos acompañan el reporte, con una declinación solar de -9° 08′ 37″ y una fase lunar de tres días después del Cuarto Menguante.Este pronóstico refleja la influencia de la temporada de lluvias, típica de octubre, y la activación de la Zona de Convergencia Intertropical. Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente en las regiones señaladas, ante la posibilidad de tormentas eléctricas.