En el marco del Día Mundial del Trabajo Decente, promovido por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), junto a la CTV y ASI Venezuela, alzaron su voz para denunciar las precarias condiciones laborales en el país y exigir al gobierno el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente el gremio docente.

Bajo el lema “Sin salarios y pensiones dignas no hay progreso, democracia, bienestar ni justicia social”, estas organizaciones sindicales venezolanas se unieron al clamor global por empleos estables, bien remunerados, con seguridad social y entornos laborales que garanticen la salud y los derechos de los trabajadores.

“La situación es insostenible. Los trabajadores y sus familias enfrentan un deterioro sin precedentes. No hay acceso a servicios de salud adecuados ni pensiones que permitan una vejez digna. Los bonos y subsidios, tanto en el sector público como en el privado, han reemplazado los salarios reales, sin impactar en los beneficios laborales”, José Gregorio Afonso, presidente de Apucv.

Las organizaciones denunciaron también el estancamiento de la negociación colectiva y la devaluación de sus cláusulas, lo que ha llevado al “languidecimiento del valor del trabajo”.

A esto se suma el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2019, que instan al gobierno a erradicar la violencia y las detenciones arbitrarias contra sindicalistas, respetar la libertad sindical y establecer un diálogo tripartito efectivo.

“No hay avances significativos. Los acuerdos, como el método para fijar el salario mínimo, son letra muerta, mientras el Ejecutivo aprueba bonos sin consultar a los actores del Foro de Diálogo Social”, afirmaron.

En un contexto donde la protesta laboral es criminalizada y dirigentes sindicales enfrentan detenciones o juicios por exigir sus derechos, las organizaciones hicieron un llamado urgente al gobierno para que ajuste los salarios de manera concertada, libere a los sindicalistas presos y cumpla con las recomendaciones de la OIT.

“El trabajo decente es un derecho humano, y sin él no puede haber justicia social ni desarrollo”, concluyeron.