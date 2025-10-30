Las Madres en Defensa de la Verdad, colectivo que agrupa a familiares de detenidos en el contexto de las protestas postelectorales de julio de 2024, presentaron una solicitud formal al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en demanda de mejores condiciones de reclusión para esos privados de libertad.

En una misiva dirigida al ministro Julio García Zerpa, que entregaron en la sede del Ministerio en Caracas, solicitaron además medidas humanitarias para preservar la salud física y mental de esas personas detenidas desde 2024.

«Durante las últimas semanas, se ha logrado una mejora parcial en el acceso a actividades deportivas y lúdicas, así como la cantidad de alimentos que se nos permiten ingresarles desde nuestras casas. Sin embargo, solicitamos al Ministro aumentar la cantidad de alimentos que les dan dentro del penal de Tocorón, porque sigue siendo insuficiente, lo que aumenta los riesgos de desnutrición, sobre todo para aquellos a quienes sus familias no tienen la posibilidad de visitarlos ni proveerles de otros alimentos”, señalaron.

Otras de las demandas prioritarias contemplan también la fumigación urgente contra zancudos, mosquitos y roedores. “En las últimas semanas, se ha detectado la presencia de ratas en algunas celdas, representando un grave peligro para la salud por leptospirosis, enfermedad transmitida principalmente a través de la orina de estos animales”, detallan.

Además, denuncian que aguas servidas expuestas en las inmediaciones del penal generan malos olores y proliferación de insectos, afectando a internos y visitantes. Muchas familiares reportan abscesos en la piel derivados de estas condiciones insalubres.

Otro punto clave es la autorización para ingresar cartas y fotografías de la red afectiva cercana. “Muchos jóvenes están deprimidos y varios han intentado quitarse la vida”, explican las madres, destacando que no todas las familias pueden acceder a visitas presenciales.

Cerca de 400 personas permanecen detenidas por el contexto postelectoral de julio de 2024, en su mayoría jóvenes de sectores populares sin militancia política organizada.

Ninguno de los casos representados por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad involucra responsabilidad en delitos graves como terrorismo o incitación al odio, ni en actos de violencia contra personas, según afirman las familiares.

Pese a los “enormes obstáculos” del sistema de justicia penal, las madres reafirman su compromiso: continuarán acudiendo a instituciones, solicitando amnistía y exigiendo medidas de libertad procesal para que sus hijos pasen la Navidad en casa.

Esta acción forma parte de una ruta institucional que incluye visitas previas a otras instancias del sistema de justicia.El Ministerio del Servicio Penitenciario no ha emitido respuesta inmediata a la solicitud. Las Madres en Defensa de la Verdad han convocado a una vigilia pacífica para los próximos días, en espera de avances concretos.