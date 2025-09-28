El desplazamiento de la onda tropical número 40 de la temporada, que se mueve del centro al occidente de Venezuela, dejará lluvias vespertinas y nocturnas en varias regiones del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), estas precipitaciones serán de leves a moderadas en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, este de Sucre, norte de Apure, Guárico, oeste de Falcón, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia.

Además, los acumulados pluviométricos; es decir, la cantidad de agua de lluvia variarán de 4 a 60 litros por metro cuadrado con máximos de hasta 80 litros en el sur del país.

Estas condiciones las generarán la onda tropical número 40, la Zona de Convergencia Intertropical, el principal sistema productor de lluvias en Venezuela, así como la Vaguada Monzónica estacionaria y el aumento de las temperaturas después del mediodía.

«Se preven concentraciones de leves a moderadas de Polvo del Sahara, especialmente sobre la franja norte y porción central del país, pudiéndose extender hasta la madrugada del lunes 29 de septiembre», destacó la agencia estatal del clima.

Depresión tropical nueve

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) emitió un aviso por la depresión tropical nueve. Aseguraron que hay alerta de tormenta tropical en las Bahamas y la costa este de Florida.

«Una vigilancia de tormenta tropical significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de 48 horas».

También señalaron que el huracán Humberto, ya de categoría 5, mantenía vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora con tendencia a aumentar. Y agregaron que «Humberto probablemente seguirá siendo un poderoso huracán mayor durante los próximos días».

El ciclón «afectará porciones» de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes, Puerto Rico y las Bermudas, incluso desde la noche del sábado 27 de septiembre, informó el NHC.