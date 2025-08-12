Lluvias en zonas de Venezuela este 12 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estimó lluvias en diferentes zonas de Venezuela durante este martes 12 de agosto.

En su sitio web destacan que durante la mañana gran parte del país tendrá cielos parcialmente nublados con lluvias en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta, norte de Anzoátegui, Bolívar, norte de Amazonas, sureste de Miranda/Falcón, sur de Guárico, este de Apure, sur de Táchira y suroeste del Zulia.

Después del mediodía por el incremento de la nubosidad se esperan precipitaciones en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, partes Lara/Falcón, Andes y Zulia. Además «no se descartan algunas lluvias dispersas en zonas de La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo».

Estas lluvias tendrán la influencia de la onda tropical número 24 que se desplaza por el país, lo que refuerza la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica estacionaria sobre el Caribe.

Se forma tormenta tropical Erin

El Inameh informó que se formó la tormenta tropical Erin en el Atlántico. Se encuentra actualmente a 3.100 kilómetros de Venezuela y se desplaza a una velocidad de 35 kilómetros por hora.

Se estima que el día sábado, 16 de agosto, se aproxime al estado Sucre ya convertido en huracán en horas de la madrugada, aunque a 1.086 kilómetros de las costas del estado oriental.

Las proyecciones meteorológicas es que el día domingo se transforme en un huracán mayor.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) explicó que «Erin se está moviendo hacia el oeste cerca de 22 mph (35 km/h), y se espera que este movimiento continúe durante los próximos días con una disminución en la velocidad de avance y un giro gradual hacia el oeste-noroeste. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 45 mph (75 km/h) con ráfagas más altas. Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días, y se espera que Erin se convierta en un huracán en los próximos dos días».

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este es el pronóstico del tiempo por regiones que ofrece el Inameh en su sitio web:

Región Central y Capital: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital

En horas de la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado sin descartar algunas lluvias dispersas en La Guaira. Luego del mediodía, permanecerá nubosidad fragmentada con precipitaciones variables.

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Centro Occidental: Yaracuy, Falcón y Lara

Se observará cielo con nubosidad fragmentada y precipitaciones.

Región Llanos Centrales: Guárico y Cojedes

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Llanos Occidentales: Portuguesa, Barinas y Apure

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Andes: Trujillo, Mérida y Táchira

Se observará mayormente nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Zuliana

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Sur: Amazonas, Bolívar y Territorio Esequibo

Prevalecerá cielo mayormente nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

Dependencia Federales: Los Roques, La Orchila, Isla de Aves

Se prevé cielo poco nublado durante casi todo el período, sin probabilidad de

lluvias.