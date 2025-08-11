Onda tropical 24 reforzará lluvias en Venezuela este 11 de agosto

El ingreso de la onda tropical número 24 de la temporada, que se encuentra sobre la Guayana Esequiba, provocará lluvias en Venezuela desde este lunes 11 de agosto.

En su pronóstico diario del tiempo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) destacó que en horas de la mañana gran parte del país tendrá cielos parcialmente nublados. Se estiman lluvias en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, Nueva Esparta, norte de Monagas, norte de Anzoátegui, Guárico, La Guaira, Distrito Capital, este de Falcón, Apure, oeste de Barinas, sur de Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

Después del mediodía las precipitaciones se mantendrán en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte, Llanos Centrales, Occidentales, los Andes y Zulia. Algunas estarán acompañadas de descargas eléctricas ocasionales.

En la región capital, conformada por Caracas, Miranda y La Guaira, habrá nubosidad fragmentada en la mañana, con lluvias de intensidad variable en horas de la tarde y la noche. Las temperaturas en el Distrito Capital irán de los 18 a los 30 grados Celsius a lo largo del día.

Dos perturbaciones sobre el Atlántico

El Inameh dijo que los acumulados pluviométricos del día irán de 3 a 30 litros de agua por metro cuadrado. En el estado Falcón se registrarán las máximas temperaturas del día al llegar a 37 grados Celsius después del mediodía.

En su seguimiento a la situación del Atlántico, el organismo mantiene la advertencia por dos peturbaciones. La AL96 que tiene 20 % de probabilidades de convertirse en un desarrollo ciclónico mayor en los próximos siete días y la AL97, que se ubica en las costas de Cabo Verde (África), con 70 % de desarrollo mayor en las venideras 48 horas y de 90 % para los próximos siete días.

El organismo mencionó que ninguno de esas dos perturbaciones representa un riesgo directo para el territorio nacional.

Dónde lloverá hoy en Venezuela

Este es el pronóstico del tiempo por regiones que ofrece el Inameh en su sitio web:

Región Central y Capital: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y el Distrito Capital

A primeras horas de la mañana, se espera nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas dispersas; incrementado la cobertura nubosa a partir del mediodía con precipitaciones de intensidad variable.

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Monagas y Delta Amacuro

De parcial a nublado en gran parte en horas de la tarde con precipitaciones.

Región Centro Occidental: Yaracuy, Falcón y Lara

Se observará cielo con nubosidad fragmentada y precipitaciones en horas de la noche.

Región Llanos Centrales: Guárico y Cojedes

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Llanos Occidentales: Portuguesa, Barinas y Apure

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Andes: Trujillo, Mérida y Táchira

Se observará mayormente nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Zuliana

De parcial a nublado en gran parte del período con precipitaciones.

Región Sur: Amazonas, Bolívar y Territorio Esequibo

Prevalecerá cielo mayormente nublado en gran parte del período con precipitaciones y descargas eléctricas.

Dependencia Federales: Los Roques, La Orchila, Isla de Aves

Se prevé cielo poco nublado durante casi todo el período, sin probabilidad de

lluvias.