Lluvias de intensidad variable en zonas de Venezuela este 16 de septiembre

Diferentes zonas de Venezuela tendrán lluvias de intensidad variable este martes, 16 de septiembre, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) al ofrecer su pronóstico diario del tiempo.

Durante la mañana, gran parte del territorio nacional tendrá cielos parcialmente nublados, aunque se esperan zonas despejadas. No obstante, en regiones como Bolívar, Amazonas y Zulia se esperan lluvias o chubascos dispersos.

Después del mediodía, por el calentamiento diurno habrá un incremento de la actividad lluviosa, especialmente en Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Cojedes, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, los Andes (Mérida, Táchira y Trujillo) y el Zulia.

La actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, junto a la Vaguada Monzónica estacionaria son los principales fenómenos que incidirán en la formación de nubosidad y por ende de las precipitaciones en el país.

Sobre la onda tropical número 35, el organismo destacó que llegará al territorio nacional en las próximas horas. En la madrugada estaba sobre Suriname y se movía a una velocidad de 24 kilómetros por hora. La número 37 se estima entre el fin de semana, entre el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.

Además, se formó la número 38 en las costas africanas. Su llegada a Venezuela se espera la próxima semana, entre el miércoles 24 y el jueves 25 de septiembre.

Dos perturbaciones en estudio

En el Atlántico se encuentran dos perturbaciones. La principal que mantiene el pronóstico de ser una formación mayor en los próximos 7 días con probabilidades de 90 % y una segunda, aún en las costas africanas, que por ahora tiene 20 % de probabilidades de pasar a ser un fenómeno más grande.

Sobre la primera, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) estima que en uno o dos días pase a ser una depresión o tormenta tropical. Destacan que trae consigo «lluvias y tormentas eléctricas asociadas con un área amplia de baja presión ubicada alrededor de la mitad de camino entre las Islas de Barlovento y la costa de África occidental se han vuelto mejor organizadas desde ayer (lunes 15.09.2025)».

De la segunda mencionan que tiene un desarrollo y desplazamiento lento, por lo que mantienen baja probabilidad de que se desarrolle, a pesar de que le hacen seguimiento.