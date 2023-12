Juan Nahir y Daniel Zambrano son dos hermanos que permanecen detenidos en la cárcel de Yare II, en el estado Miranda, por un supuesto plan de conspiración. Ambos están prisión desde hace año y medio, a pesar de que Nahir, es una persona que tiene una condición en el espectro del autismo.

La pesadilla de Luz Arias, la madre de ambos hermanos, comenzó con la motivación de Juan Nahir en convertirse en Guardia Nacional para seguir el ejemplo de su hermano Daniel, que tiene 28 años de edad, pero ya tenía ocho años dentro del componente militar y había decidido retirarse de manera legal porque había resuelto ser un pequeño comerciante.

El 24 de diciembre Nahir cumplió 23 años de edad, aunque su madre, quien fue entrevistada por Efecto Cocuyo, señala que su edad biológica no corresponde a la cronológica, porque Juan Nahir se comporta en muchas ocasiones como un niño de 12 años debido al espectro autista que le detectaron desde su primer año de vida.

Juan Nahir y su hermano Daniel son oriundos del estado Táchira y están detenidos a aproximadamente 682 kilómetros de su residencia, desde el 26 y 28 de mayo respectivamente. A Juan Nahir se lo llevaron engañado haciéndole creer que iba ser reinsertado en la GNB, y a Daniel lo detuvo un grupo de encapuchados un día después de pedir información sobre el paradero de su hermano menor.

Cómo un joven dentro del espectro autista termina en prisión política

Juan Nahir fue sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y fue apresado bajo un engaño, según denuncia su madre.

Todo comenzó con su interés en convertirse en un guardia nacional. El joven se graduó de bachiller, a pesar de haber repetido en múltiples ocasiones ese nivel académico.

Antes de la pandemia por COVID-19, le comentó a su madre las ganas que tenía por pertenecer al grupo castrense, pero su mamá no le dio mucha importancia debido a que no creía que Juan Nahir quedara en las filas de la GNB por ser una persona autista.

“Yo pensé que no iba a quedar porque tiene su condición, pero él lo hizo porque un GNB que vive aquí le comentó que necesitaban gente, porque había funcionarios de la GNB se estaban yendo y como él era bachiller podía quedar rápidamente”, aseguró.

A pesar de la insistencia de Juan Nahir, su madre le explicó en diversas ocasiones que su hermano Daniel había pedido la baja de la GNB porque ya no se sentía a gusto y porque quería trabajar como comerciante.

“Él, inducido por el otro guardia, se metió y estuvo desde enero de 2020. En marzo los encerraron por la pandemia y no lo dejaron ver; todo ese tiempo se la pasó fue en enfermería, a él no le hicieron examen psicológico, solo físico y por eso lo dejaron entrar a la Guardia”, dijo Arias.

Debido al confinamiento por el coronavirus, los familiares de Juan Nahir no lo pudieron ver desde marzo hasta noviembre de 2020, mes en el que el joven detenido y sus compañeros se graduaron como militares.

Mientras Juan Nahir se estuvo preparando para hacer funcionario militar, sus compañeros le hacían bullying por su condición. Y tras tener casi un año de graduado, Juan Nahir fue expulsado de la GNB, en diciembre de 2021.

“Yo le decía que me lo entregaran, lo mandaron a Miranda, en enero de 2021, no duró sino hasta agosto que volvió y no fue más porque sus compañeros le hacían bullying”, reiteró.

En enero de 2022, Juan Nahir le comentó a su hermano Daniel que quería reincorporarse al grupo militar, pero Daniel le advirtió que generalmente a quienes expulsan de la GNB no los reincorporan.

Fue allí cuando un funcionario de la GNB lo contactó por redes sociales y le prometió volver a formar partes de las filas del cuerpo castrense y que esta vez no sería enviado al estado Miranda, sino que se quedaría en Táchira.

Días después del contacto con el funcionario en redes sociales, Juan Nahir estuvo en una reunión y regresó a casa acompañado con dos efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del estado Táchira.

Los hombres le explicaron a la madre de Juan Nahir que el joven iba a ser llevado a Caracas para poder ser reinsertado.

“Nos dijo que tenía que irse, él se vino con dos agentes de la Dgcim que los iban a reincorporar y yo le dije aparte que esa gente del Dgcim es mala, a él lo tenían manipulado, su hermano también se lo dijo que hablara con los dos agentes y ellos le decían que si se estaban incorporando”, contó Arias.

Interrogatorios y detenciones

El 27 de abril de 2022, Juan Nahir fue llevado a Caracas, a una casa ubicada en el municipio El Hatillo, el joven había perdido comunicación con su familia hasta el 27 de mayo de ese mismo año.

Juan Nahir había dejado en su casa los contactos telefónicos de un capitán de nombre Santiago y así su madre pudo tener contacto con el joven.

“El capitán Santiago me contestó y le pregunté que si Nahir Zambrano estaba con ellos y se sorprendió que yo la estaba llamando, le pregunté sobre las condiciones, le pregunté si estaba preso, le pregunté porque no podía comunicarme, él me dijo que me quedara tranquila”, señala Arias.

Cuando Juan Nahir pudo comunicarse con su madre le comentó que le estaban haciendo pruebas “psicológicas” que iban desde interrogatorios familiares, lealtad al gobierno, quiénes de sus familiares vivían fuera de Venezuela y otras preguntas relacionadas a la vida del joven.

Hasta el 26 de mayo, su madre no supo nada él y es entonces cuando decide escribirle al capitán Santiago, pero los funcionarios la bloquearon de sus redes sociales y eso la asustó. Es por eso que le pide el favor a su hijo Daniel de comunicarse con Santiago y estos dos se entendieron en lenguaje militar, pero el capitán colgó la llamada al oír que Daniel pedía información de Juan Nahir.

Dos días después de la llamada, el 28 de mayo de 2022, cinco agentes de seguridad en una camioneta blanca tumbaron la puerta de la casa de la familia Zambrano Arias para llevarse detenido a Daniel.

“Daniel hermano, usted sabe cómo es esto, usted sabe cómo es la vaina”, expresaron los funcionarios al joven militar mientras lo apuntaban con sus armas de fuego. “Yo lo abracé y le decían que si su mamá no lo soltaba nos mataban a los dos”, contó la madre.

“Nos decían que estábamos hablando paja del gobierno, yo abrecé a mi hijo y nos tenían apuntados en la cabeza. Daniel me dijo no mamá suéltame ya yo vengo, lo encapucharon y se lo llevaron”, aseguró la mama del joven.

Daniel fue llevado a una casa de detención en el estado Táchira, sus familiares acudieron hasta allá porque alguien les había dicho que posiblemente pudiera estar detenido en ese lugar. Al llegar la madre pudo reconocer a uno de los cinco agentes encapuchados por su tono de voz y estatura y este le confirmó que su hijo estaba allí y que eran órdenes de arriba.

“Se lo llevaron a Caracas en una avioneta, lo llevaron el 30 de mayo 2022”, dice.

A Daniel lo señalaron de ser un conspirador y de enviar información clasificada a Colombia; aunque no fue sometido a torturas físicas como su hermano, le decían que iban a matar a su madre si él no decía sobre los supuestos planes de conspiración.

Las crueles torturas que sufrió Juan Nahir

En el marco de los supuestos planes de conspiración que estaban ideando para afectar a los hermanos Zambrano, los funcionarios de la Dgcim querían que Juan Nahir realizara un video donde contara que era parte de una conspiración contra Nicolás Maduro financiada por el gobierno del Reino Unido.

“Para mi Danilo Rivera Moreti quería que Nahir le hiciera un video, le dio órdenes a Santiago de la Dgcim, le dio órdenes que tenía que hacer un video que hablara de una conspiración contra Maduro que estaba siendo financiada por el Reino Unido, y si no lo hacía iban a ir preso él y su hermano, Nahir lo hizo, pero como él es un niño lloró”, sostuvo la madre.

Explicó que el video que querían los militares no les salió bien porque Juan Nahir lloraba como un niño, ya que lo amenazaron de privar de libertad a su hermano si no hacía el video.

“Danilo Rivera los vendió a Maduro como conspiradores, los acusó de vender información a Colombia”, denuncia.

Tras fallar en la realización del video Nahir fue sometido a una serie de torturas que iban desde los golpes hasta las descargas eléctricas en sus zonas íntimas, según indica su madre.

“Cuando lo fui a ver por primera vez tenía marcas en los brazos y en la espalda”, explica.

Con su hermano en Yare II

Después de estar detenidos en la sede de la Dgcim, Daniel y su hermano fueron llevados a la cárcel de Yare II, donde aún permanecen encerrados. Su proceso judicial es irregular ya que en cinco ocasiones sus audiencias han sido aplazadas y ni la defensa pública ha podido tener acceso al expediente.

Los días en la cárcel han sido muy difíciles ya que, debido a la condición de Juan Nahir, su hermano tiene que cuidar de él dentro de la prisión: ese cuidado especial va desde evitar que su hermano interactúe con otros internos que no entiendan que Juan Nahir es autista y evitar que los presos le hagan daño a su hermano menor.

“Juan Nahir a veces habla cosas incoherentes que puede ofender a otros presos, a veces lo mantiene ocupado en otras cosas, y cuida de Nahir porque habla y no sabe si ofende a otras personas. Nahir se ha enfermado de otitis, le dio covid y tras las descargas eléctricas recibidas durante las torturas le quedaron quemaduras que se convirtieron en ampollas cerca de la ingle y brotan tras las altas temperaturas”, denunció su progenitora.

El joven no ha sido visto por el personal médico calificado ya que en la cárcel solo hay servicio de enfermería, tampoco ha sido llevado a especialistas en salud mental que aseguren que vive en un espectro autista y que debería ser sacado de la cárcel.

Aunque Daniel se han enfermado pocas veces, psicológicamente está mal por todo lo injusto que le ha ocurrido a él y a su hermano, agrega su madre.

“Daniel tiene secuelas, se la pasa angustiado, él pide que saquen a Nahir, que el asume todo pero que lo saquen. Está dispuesto asumir algo que no hizo porque no quiere ver más a su hermano dentro de esa prisión”, contó Luz Arias mientras lloraba.

