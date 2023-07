Líder indígena denuncia amenazas de comandante de la ZODI Amazonas

Nancy Herrera, hija del capitán indígena de la etnia Cubeo, de Amazonas, quien realizó una denuncia en contra del general, José Ramón Maita González, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral en Amazonas, grabó un video donde responsabiliza de su integridad física al militar quien fue a amenazarla.

Herrera relató en el nuevo video que había acudido al comando a pedirle a los militares allí instalados que no maltrataran más al pueblo Cubeo, que desde el fin de semana es desalojado de las zonas mineras de Amazonas con rumbo desconocido y que fue amenazada.

“Hoy (Maita González) me obligó a pedirle perdón y si yo no hacía lo que me decían me amenazó llevarme presa. Señor Presidente si yo si me llega a pasar algo si me llegan a asesinar o encontrarme muerta o desaparecida, el general Maita va a ser culpable de mi desaparición”, afirmó Herrera en un video difundido por el abogado y activista indigena Olnar Ortiz.

La líder indígena añadió que los militares la amenazaron con quitarle el teléfono debido a su denuncia y también señaló al fiscal presente de estar del lado de Maita González y no proteger sus derechos.

“El fiscal también ahí estaba al lado y yo le decía que, cómo siendo fiscal, por qué presta para eso, por qué lo están haciendo”, resaltó. La mujer indígena reiteró que la respuesta del militar fue amenazarla con la cárcel.

“Siento temor, no estoy tranquila y me siento amenazada. En este momento me encuentro muy preocupada necesito que me colaboren de una manera urgente mi apoyo mi respaldo el señor Presidente en esta noche como delegada como servidora humildemente a mi pueblo cubeo y municipio Atabapo”, sentenció.

Horas antes se difundió un video en el que Herrera le decía al general José Viloria Sosa que las máquinas que estaban por destruir pertenecían al jefe de la Zodi Amazonas. “El primero que está construyendo esa maquinaria que usted va a quemar es el señor Maita. El pueblo lo sabe, somos testigos. A ti te puede engañar, pero a mí no”, aseveró la mujer en el video.

En total, según los cálculos del comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, unas 1.281 personas han sido evacuadas por vivir en sectores donde se practica la minería ilegal.

«Han sido desalojadas, de manera voluntaria y atendiendo su bienestar. 1.281 personas, quienes, de manera voluntaria, comprendieron que ningún derecho humano prelará (será preferente) sobre los derechos ambientales», indicó a través de Twitter, donde compartió fotografías del operativo.

El gobierno de Nicolás Maduro inició, el pasado fin de semana, el desalojo voluntario de las minas que están en el estado Amazonas.

También destruyeron 28 motores, 195 motobombas, 14.800 metros de manguera de alta presión, 130 envases cargados con combustible tipo diésel, 18 plantas eléctricas, entre otros materiales usados para la extracción minera, así como 130 «estructuras improvisadas para dormitorios y depósitos logísticos».

Asimismo, dijo que luego de este plan de desalojo, evacuación, desmantelamiento de campamentos y destrucción de materiales, se iniciará un programa de reforestación.

Organizaciones no gubernamentales aseguran que los militares han abusado de su autoridad en algunos de estos operativos, en los que, denuncian, se han cometido atropellos contra las personas que residen en estas zonas.

